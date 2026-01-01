Президент вручив орден підполковнику волинської бригади. ФОТО

Президент вручив орден підполковнику волинської бригади. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський вручив нагороду для офіцера 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.

"Президент вручив сьогодні командиру танкового батальйону нашої бригади підполковнику Олександру Лебухорському орден «За мужність» ІІ ступеня! Щирі вітання, побратиме, з Днем танкових військ та державною нагородою!" - йдеться у дописі на сторінці бригади.

Президент вручив орден підполковнику волинської бригади. ФОТО
Президент вручив орден підполковнику волинської бригади. ФОТО
Президент вручив орден підполковнику волинської бригади. ФОТО
Президент вручив орден підполковнику волинської бригади. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, 14 ОМБр, президень, нагородження
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