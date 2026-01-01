Президент вручив орден підполковнику волинської бригади. ФОТО

Володимир Зеленський вручив нагороду для офіцера 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.



"Президент вручив сьогодні командиру танкового батальйону нашої бригади підполковнику Олександру Лебухорському орден «За мужність» ІІ ступеня! Щирі вітання, побратиме, з Днем танкових військ та державною нагородою!" - йдеться у дописі на сторінці бригади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивручив нагороду для офіцера 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці."Президент вручив сьогодні командиру танкового батальйону нашої бригади підполковникуорден «За мужність» ІІ ступеня! Щирі вітання, побратиме, з Днем танкових військ та державною нагородою!" - йдеться у дописі на сторінці бригади.

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