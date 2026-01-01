Майже 50 років у медицині: на Волині помер лікар-хірург

На Волині відійшов у Вічність багаторічний лікар-хірург, який віддав медицині та допомозі людям майже 50 років свого життя.Про це повідомляють на сторінці КП "Лікарня Святого Пантелеймона Ківерцівської міської ради".Перестало битися серце Миколи Олександровича Ковальця — лікаря-хірурга, який майже пів століття свого професійного життя присвятив медицині та лікарні."Микола Олександрович присвятив багато років свого життя медицині. У нашій лікарні він працював хірургом з 1 липня 1976 року до 24 січня 2023 року. За роки професійної діяльності він допоміг багатьом пацієнтам, віддаючи свої знання, досвід і сили медицині. Для колег Микола Олександрович назавжди залишиться досвідченим лікарем, відповідальним фахівцем і людиною, яка багато років була частиною колективу нашої лікарні", - йдеться у дописі.