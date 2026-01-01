В’їзна вежа Луцького замку знову засяє кольорами українського прапора





Про це



У понеділок, 14 вересня, В’їзна вежа Луцького замку знову засяє синім і жовтим кольорами. Світлова інсталяція працюватиме з 20:00 до 23:00.



Напередодні, 13 вересня, В’їзну вежу підсвітили під час концерту «Музика крізь віки» на Замковій площі, який відбувся з нагоди Дня міста. Камерний оркестр «Con moto», солісти та академічний хор ВНУ імені Лесі Українки виконали твори композиторів різних епох.



Сьогодні підсвічування повторять для тих, хто не встиг побачити його напередодні.



Запрошуємо всіх охочих помилуватися В’їзною вежею у синьо-жовтих кольорах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку знову підсвітять В’їзну вежу замку кольорами українського прапора.Про це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради.У понеділок, 14 вересня, В’їзна вежа Луцького замку знову засяє синім і жовтим кольорами. Світлова інсталяція працюватиме з 20:00 до 23:00.Напередодні, 13 вересня, В’їзну вежу підсвітили під час концерту «Музика крізь віки» на Замковій площі, який відбувся з нагоди Дня міста. Камерний оркестр «Con moto», солісти та академічний хор ВНУ імені Лесі Українки виконали твори композиторів різних епох.Сьогодні підсвічування повторять для тих, хто не встиг побачити його напередодні.Запрошуємо всіх охочих помилуватися В’їзною вежею у синьо-жовтих кольорах.

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