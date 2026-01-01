Бабине літо чи осінні дощі: якою буде погода на Волині цього тижня





Про це Леся Пасічник.



До кінця доби 14 вересня в області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Денна температура повітря від +16° до +21°.



У вівторок, 15 вересня, передбачається мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці по області місцями слабкий туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура в Луцьку вночі — 10-12°, вдень — 19-21°, по області вночі — 8-13°, вдень — 17-22°.



У середу, 16 вересня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі — 7-12°, вдень — 21-26°.



У четвер, 17 вересня, буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 9-14°, вдень — 19-24°.



У п'ятницю, 18 вересня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 8-13°, вдень — 15-20°.



У суботу, 19 вересня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями. Вночі пройде помірний короткочасний дощ, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 8-13°, вдень — 17-22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж тижня, 14-19 вересня, на території Волині очікується тепла погода, переважно без опадів. У другій половині тижня пройдуть невеликі й помірні дощі, можливі грози. Денна температура повітря утримається на рівні 19-26° тепла.Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорологіїДо кінця доби 14 вересня в області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Денна температура повітря від +16° до +21°.У вівторок, 15 вересня, передбачається мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці по області місцями слабкий туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура в Луцьку вночі — 10-12°, вдень — 19-21°, по області вночі — 8-13°, вдень — 17-22°.У середу, 16 вересня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі — 7-12°, вдень — 21-26°.У четвер, 17 вересня, буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 9-14°, вдень — 19-24°.У п'ятницю, 18 вересня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 8-13°, вдень — 15-20°.У суботу, 19 вересня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями. Вночі пройде помірний короткочасний дощ, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 8-13°, вдень — 17-22°.

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