Атаки дронів по Волині, Рівненщині та Львівщині забезпечували ретранслятори в Білорусі, - ДПСУ





Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише



"Бачимо, що Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку, бо навіть ці повітряні удари, які стосувалися Рівненської, Волинської та Львівської областей – все це забезпечувалося також фактично з території Білорусі.



Бо повітряні засоби, які запускала Росія, підживлювалися сигналом через ретранслятори на території цієї країни", - йдеться в повідомленні.



Офіцер додав, що українські прикордонники, як і раніше, не фіксують нарощення якихось ударних угруповань поряд із українським кордоном на території РБ, але загалом загроза з Білорусі залишається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавні атаки російських дронів по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися з території Білорусі.Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковникв ефірі національного телемарафону, пише Українська правда "Бачимо, що Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку, бо навіть ці повітряні удари, які стосувалися Рівненської, Волинської та Львівської областей – все це забезпечувалося також фактично з території Білорусі.Бо повітряні засоби, які запускала Росія, підживлювалися сигналом через ретранслятори на території цієї країни", - йдеться в повідомленні.Офіцер додав, що українські прикордонники, як і раніше, не фіксують нарощення якихось ударних угруповань поряд із українським кордоном на території РБ, але загалом загроза з Білорусі залишається.

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