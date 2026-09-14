Атаки дронів по Волині, Рівненщині та Львівщині забезпечували ретранслятори в Білорусі, - ДПСУ
Сьогодні, 16:50
Нещодавні атаки російських дронів по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися з території Білорусі.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
"Бачимо, що Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку, бо навіть ці повітряні удари, які стосувалися Рівненської, Волинської та Львівської областей – все це забезпечувалося також фактично з території Білорусі.
Бо повітряні засоби, які запускала Росія, підживлювалися сигналом через ретранслятори на території цієї країни", - йдеться в повідомленні.
Офіцер додав, що українські прикордонники, як і раніше, не фіксують нарощення якихось ударних угруповань поряд із українським кордоном на території РБ, але загалом загроза з Білорусі залишається.
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Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
"Бачимо, що Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку, бо навіть ці повітряні удари, які стосувалися Рівненської, Волинської та Львівської областей – все це забезпечувалося також фактично з території Білорусі.
Бо повітряні засоби, які запускала Росія, підживлювалися сигналом через ретранслятори на території цієї країни", - йдеться в повідомленні.
Офіцер додав, що українські прикордонники, як і раніше, не фіксують нарощення якихось ударних угруповань поряд із українським кордоном на території РБ, але загалом загроза з Білорусі залишається.
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