Детонація під Києвом, де загинуло 35 людей: посадовець СБУ вийшов під заставу, – ЗМІ

Детонація під Києвом, де загинуло 35 людей: посадовець СБУ вийшов під заставу, – ЗМІ
Підозрюваний у бездіяльності керівник одного з підрозділів забезпечення Служби безпеки України, який відповідав за облаштування та функціонування складу боєприпасів неподалік у селищі Мила на Київщині вийшов під заставу.

Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах.

"Вийшов наприкінці минулого тижня", - йдеться в повідомленні.

Застава складала 499 200 гривень.

ДБР та ОГП повідомили про підозру посадовцю СБУ через неналежне зберігання боєприпасів у Милій, де внаслідок атаки РФ загинули 35 людей.

Печерський районний суд Києва арештував фігуранта з альтернативою внесення застави.

Увечері 28 серпня в Бучанському районі на Київщині пролунали потужні вибухи: виникла пожежа в складському приміщенні, перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ – Чоп" з 15-го по 32-й км.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи інцидент, заявив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою. Зеленський також повідомив, що перше влучання в селі Мила сталося в склади Сил оборони, яких там "не повинно було бути".

Генеральний штаб ЗСУ, коментуючи загибель десятків людей після російського удару по селу Мила, заявив, що першопричиною трагедії є Росія.

Першочергово повідомлялося про 38 загиблих. Наразі правоохоронці подають уточнені дані.

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Теги: детонація, СБУ, застава
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