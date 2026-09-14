Детонація під Києвом, де загинуло 35 людей: посадовець СБУ вийшов під заставу, – ЗМІ
Сьогодні, 16:11
Підозрюваний у бездіяльності керівник одного з підрозділів забезпечення Служби безпеки України, який відповідав за облаштування та функціонування складу боєприпасів неподалік у селищі Мила на Київщині вийшов під заставу.
Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах.
"Вийшов наприкінці минулого тижня", - йдеться в повідомленні.
Застава складала 499 200 гривень.
ДБР та ОГП повідомили про підозру посадовцю СБУ через неналежне зберігання боєприпасів у Милій, де внаслідок атаки РФ загинули 35 людей.
Печерський районний суд Києва арештував фігуранта з альтернативою внесення застави.
Увечері 28 серпня в Бучанському районі на Київщині пролунали потужні вибухи: виникла пожежа в складському приміщенні, перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ – Чоп" з 15-го по 32-й км.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи інцидент, заявив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою. Зеленський також повідомив, що перше влучання в селі Мила сталося в склади Сил оборони, яких там "не повинно було бути".
Генеральний штаб ЗСУ, коментуючи загибель десятків людей після російського удару по селу Мила, заявив, що першопричиною трагедії є Росія.
Першочергово повідомлялося про 38 загиблих. Наразі правоохоронці подають уточнені дані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах.
"Вийшов наприкінці минулого тижня", - йдеться в повідомленні.
Застава складала 499 200 гривень.
ДБР та ОГП повідомили про підозру посадовцю СБУ через неналежне зберігання боєприпасів у Милій, де внаслідок атаки РФ загинули 35 людей.
Печерський районний суд Києва арештував фігуранта з альтернативою внесення застави.
Увечері 28 серпня в Бучанському районі на Київщині пролунали потужні вибухи: виникла пожежа в складському приміщенні, перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ – Чоп" з 15-го по 32-й км.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи інцидент, заявив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою. Зеленський також повідомив, що перше влучання в селі Мила сталося в склади Сил оборони, яких там "не повинно було бути".
Генеральний штаб ЗСУ, коментуючи загибель десятків людей після російського удару по селу Мила, заявив, що першопричиною трагедії є Росія.
Першочергово повідомлялося про 38 загиблих. Наразі правоохоронці подають уточнені дані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку жінка вбила колишнього чоловіка
Сьогодні, 17:01
Атаки дронів по Волині, Рівненщині та Львівщині забезпечували ретранслятори в Білорусі, - ДПСУ
Сьогодні, 16:50
Детонація під Києвом, де загинуло 35 людей: посадовець СБУ вийшов під заставу, – ЗМІ
Сьогодні, 16:11
Біля узбережжя Польщі знайшли російський військовий дрон
Сьогодні, 15:59