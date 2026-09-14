Детонація під Києвом, де загинуло 35 людей: посадовець СБУ вийшов під заставу, – ЗМІ





Про це повідомили співрозмовники



"Вийшов наприкінці минулого тижня", - йдеться в повідомленні.



Застава складала 499 200 гривень.



ДБР та ОГП повідомили про підозру посадовцю СБУ через неналежне зберігання боєприпасів у Милій, де внаслідок атаки РФ загинули 35 людей.



Печерський районний суд Києва арештував фігуранта з альтернативою внесення застави.



Увечері 28 серпня в Бучанському районі на Київщині пролунали потужні вибухи: виникла пожежа в складському приміщенні, перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ – Чоп" з 15-го по 32-й км.



Президент Володимир Зеленський, коментуючи інцидент, заявив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою. Зеленський також повідомив, що перше влучання в селі Мила сталося в склади Сил оборони, яких там "не повинно було бути".



Генеральний штаб ЗСУ, коментуючи загибель десятків людей після російського удару по селу Мила, заявив, що першопричиною трагедії є Росія.



Першочергово повідомлялося про 38 загиблих. Наразі правоохоронці подають уточнені дані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підозрюваний у бездіяльності керівник одного з підрозділів забезпечення Служби безпеки України, який відповідав за облаштування та функціонування складу боєприпасів неподалік у селищі Мила на Київщині вийшов під заставу.Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах."Вийшов наприкінці минулого тижня", - йдеться в повідомленні.Застава складала 499 200 гривень.ДБР та ОГП повідомили про підозру посадовцю СБУ через неналежне зберігання боєприпасів у Милій, де внаслідок атаки РФ загинули 35 людей.Печерський районний суд Києва арештував фігуранта з альтернативою внесення застави.Увечері 28 серпня в Бучанському районі на Київщині пролунали потужні вибухи: виникла пожежа в складському приміщенні, перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ – Чоп" з 15-го по 32-й км.Президент, коментуючи інцидент, заявив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою. Зеленський також повідомив, що перше влучання в селі Мила сталося в склади Сил оборони, яких там "не повинно було бути".Генеральний штаб ЗСУ, коментуючи загибель десятків людей після російського удару по селу Мила, заявив, що першопричиною трагедії є Росія.Першочергово повідомлялося про 38 загиблих. Наразі правоохоронці подають уточнені дані.

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