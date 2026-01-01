«Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний потяг між Києвом і Луцьком





Про це



Він курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, і дозволить пасажирам вирушити в подорож з Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні.



Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00.



У зворотному напрямку старт з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41.



На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті 755/756 Київ-Луцьк.Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».Він курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, і дозволить пасажирам вирушити в подорож з Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні.Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00.У зворотному напрямку старт з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41.На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.

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