Двоє чоловіків на Волині намагалися незаконно перетнути кордон з Білоруссю та Польщею
Сьогодні, 13:30
На Волині прикордонники затримали двох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити за кордон.
Про це повідомили у Волинському прикордонному загоні.
Днями у Ковельському районі військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили дві спроби незаконного перетину державного кордону.
На території Заболоттівської селищної громади в об’єктив камери відеоспостереження прикордонників потрапив чоловік, який рухався в сторону кордону. Завдяки злагодженим діям прикордонного наряду за декілька десятків метрів від державного кордону ймовірного порушника затримали. Ним виявився 24-річний житель Одеської області.
Ще одного правопорушника охоронці кордону затримали у прикордонні з Республікою Польща на території Вишнівської сільської громади. Як з'ясували правоохоронці, 44-річний житель Запорізької області планував перетнути державний кордон поза пунктами пропуску.
На громадян складено протоколи про адмінправопорушення за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Міру покарання визначатиме суд.
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Про це повідомили у Волинському прикордонному загоні.
Днями у Ковельському районі військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили дві спроби незаконного перетину державного кордону.
На території Заболоттівської селищної громади в об’єктив камери відеоспостереження прикордонників потрапив чоловік, який рухався в сторону кордону. Завдяки злагодженим діям прикордонного наряду за декілька десятків метрів від державного кордону ймовірного порушника затримали. Ним виявився 24-річний житель Одеської області.
Ще одного правопорушника охоронці кордону затримали у прикордонні з Республікою Польща на території Вишнівської сільської громади. Як з'ясували правоохоронці, 44-річний житель Запорізької області планував перетнути державний кордон поза пунктами пропуску.
На громадян складено протоколи про адмінправопорушення за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Міру покарання визначатиме суд.
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