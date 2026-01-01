Двоє чоловіків на Волині намагалися незаконно перетнути кордон з Білоруссю та Польщею

Двоє чоловіків на Волині намагалися незаконно перетнути кордон з Білоруссю та Польщею
На Волині прикордонники затримали двох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити за кордон.

Про це повідомили у Волинському прикордонному загоні.

Днями у Ковельському районі військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили дві спроби незаконного перетину державного кордону.

На території Заболоттівської селищної громади в об’єктив камери відеоспостереження прикордонників потрапив чоловік, який рухався в сторону кордону. Завдяки злагодженим діям прикордонного наряду за декілька десятків метрів від державного кордону ймовірного порушника затримали. Ним виявився 24-річний житель Одеської області.

Ще одного правопорушника охоронці кордону затримали у прикордонні з Республікою Польща на території Вишнівської сільської громади. Як з'ясували правоохоронці, 44-річний житель Запорізької області планував перетнути державний кордон поза пунктами пропуску.
Двоє чоловіків на Волині намагалися незаконно перетнути кордон з Білоруссю та Польщею

На громадян складено протоколи про адмінправопорушення за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Міру покарання визначатиме суд.

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Теги: Волинь, кордон, ухилянти
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