Дронова атака на Волинь: троє постраждалих перебувають у лікарні
Сьогодні, 11:59
Станом на ранок 14 вересня до Ковельської міської ради надійшло 11 звернень щодо пошкодженого майна внаслідок дронової атаки 12 вересня. Троє постраждалих поки що перебувають в лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.
Більшість звернень, які надійшли до міськради, стосуються дрібних збитків: розбиті шибки, пошкоджені транспортні засоби, розповів у коментарі misto.media повідомив перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев. Він припускає, що звернень буде більше, оскільки мешканці ще фіксують пошкодження майна.
Найскладніша ситуація в громаді — у селі Заріччі. Там уламки безпілотника впали на один із приватних дворів і пошкодили хату та декілька господарських споруд. Наразі туди поїхали фахівці міськради, щоб обстежити, подивитися і ухвалити рішення, як допомогти.
«Побачимо: чи можливо грошима допоможемо, чи будемо пробувати самі відновлювати, бо за попередньою інформацією там проживає старша людина, яка сама навіть не зможе нічого відновити», — додав посадовець.
Наразі кошти на дрібні ремонти в бюджеті передбачені. А ось на відновлення житла в селі Заріччя, ймовірно, будуть виділяти додаткові гроші.
Нагадаємо, удень 12 вересня російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками — під ударом опинилися об’єкти у Луцьку та Ковелі. В обласному центрі безпілотник влучив у пасажирський потяг на залізничному вокзалі. На щастя, постраждалих немає.
У Ковельській громаді було кілька влучань в обʼєкт критичної інфраструктури — пʼять людей отримали травми. Ковельчан просять у разі пошкоджень звертатися на гарячу лінію міського голови за номером: 0 800 219 019. Окрім цього, 13 вересня, пошкоджень зазнали поїзд біля пропускного пункту в Ягодині, автозаправна станція та три вантажні автомобілі. Є четверо постраждалих.
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Більшість звернень, які надійшли до міськради, стосуються дрібних збитків: розбиті шибки, пошкоджені транспортні засоби, розповів у коментарі misto.media повідомив перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев. Він припускає, що звернень буде більше, оскільки мешканці ще фіксують пошкодження майна.
Найскладніша ситуація в громаді — у селі Заріччі. Там уламки безпілотника впали на один із приватних дворів і пошкодили хату та декілька господарських споруд. Наразі туди поїхали фахівці міськради, щоб обстежити, подивитися і ухвалити рішення, як допомогти.
«Побачимо: чи можливо грошима допоможемо, чи будемо пробувати самі відновлювати, бо за попередньою інформацією там проживає старша людина, яка сама навіть не зможе нічого відновити», — додав посадовець.
Наразі кошти на дрібні ремонти в бюджеті передбачені. А ось на відновлення житла в селі Заріччя, ймовірно, будуть виділяти додаткові гроші.
Нагадаємо, удень 12 вересня російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками — під ударом опинилися об’єкти у Луцьку та Ковелі. В обласному центрі безпілотник влучив у пасажирський потяг на залізничному вокзалі. На щастя, постраждалих немає.
У Ковельській громаді було кілька влучань в обʼєкт критичної інфраструктури — пʼять людей отримали травми. Ковельчан просять у разі пошкоджень звертатися на гарячу лінію міського голови за номером: 0 800 219 019. Окрім цього, 13 вересня, пошкоджень зазнали поїзд біля пропускного пункту в Ягодині, автозаправна станція та три вантажні автомобілі. Є четверо постраждалих.
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