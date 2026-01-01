Дронова атака на Волинь: троє постраждалих перебувають у лікарні

Дронова атака на Волинь: троє постраждалих перебувають у лікарні
Станом на ранок 14 вересня до Ковельської міської ради надійшло 11 звернень щодо пошкодженого майна внаслідок дронової атаки 12 вересня. Троє постраждалих поки що перебувають в лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

Більшість звернень, які надійшли до міськради, стосуються дрібних збитків: розбиті шибки, пошкоджені транспортні засоби, розповів у коментарі misto.media повідомив перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев. Він припускає, що звернень буде більше, оскільки мешканці ще фіксують пошкодження майна.

Найскладніша ситуація в громаді — у селі Заріччі. Там уламки безпілотника впали на один із приватних дворів і пошкодили хату та декілька господарських споруд. Наразі туди поїхали фахівці міськради, щоб обстежити, подивитися і ухвалити рішення, як допомогти.

«Побачимо: чи можливо грошима допоможемо, чи будемо пробувати самі відновлювати, бо за попередньою інформацією там проживає старша людина, яка сама навіть не зможе нічого відновити», — додав посадовець.

Наразі кошти на дрібні ремонти в бюджеті передбачені. А ось на відновлення житла в селі Заріччя, ймовірно, будуть виділяти додаткові гроші.

Нагадаємо, удень 12 вересня російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками — під ударом опинилися об’єкти у Луцьку та Ковелі. В обласному центрі безпілотник влучив у пасажирський потяг на залізничному вокзалі. На щастя, постраждалих немає.

У Ковельській громаді було кілька влучань в обʼєкт критичної інфраструктури — пʼять людей отримали травми. Ковельчан просять у разі пошкоджень звертатися на гарячу лінію міського голови за номером: 0 800 219 019. Окрім цього, 13 вересня, пошкоджень зазнали поїзд біля пропускного пункту в Ягодині, автозаправна станція та три вантажні автомобілі. Є четверо постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, атака, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія хотіла «налякати» Європу: Каллас про атаку на поїзд поблизу польського кордону
Сьогодні, 12:17
Дронова атака на Волинь: троє постраждалих перебувають у лікарні
Сьогодні, 11:59
Підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Собчука
Сьогодні, 11:13
Росія готує нову хвилю ударів, - Ігнат
Сьогодні, 10:54
На Волині 14-річна водійка авто з'їхала у кювет: травмувались троє людей
Сьогодні, 10:12
Медіа
відео
1/8