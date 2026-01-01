Підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Собчука

СОБЧУК Микола.



Про це



"З глибоким сумом та болем сповіщаємо, що під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини загинув наш земляк, воїн СОБЧУК Микола, 1979 року народження, уродженець села Козятин.



Завтра, 15 вересня, відбудеться прощання з Воїном.



12:00 год. - зустріч біля Символічного Хреста-пам'ятника "Борцям за волю та незалежність України" у місті Горохів.



Після цього траурний кортеж пройде через центральну частину міста та попрямує до рідної домівки у село Козятин.



Чин похорону відбудеться в РГ «ЦЕРКВА ЄХБ С. КОЗЯТИН».



Старший сержант прийняв свій останній бій 05 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новоіванівка, Суджанського району, залишившись вірним військовій присязі та Україні до останнього подиху.



Схиляємо голови у глибокій скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Героя. Поділяємо ваш біль та сумуємо разом із вами", - йдеться в повідомленні.



Розпорядженням міського голови 15-16 вересня у громаді оголошено днями жалоби за загиблим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" повертається наш захисникПро це повідомили у Горохівській міській раді."З глибоким сумом та болем сповіщаємо, що під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини загинув наш земляк, воїн СОБЧУК Микола, 1979 року народження, уродженець села Козятин.Завтра, 15 вересня, відбудеться прощання з Воїном.12:00 год. - зустріч біля Символічного Хреста-пам'ятника "Борцям за волю та незалежність України" у місті Горохів.Після цього траурний кортеж пройде через центральну частину міста та попрямує до рідної домівки у село Козятин.Чин похорону відбудеться в РГ «ЦЕРКВА ЄХБ С. КОЗЯТИН».Старший сержант прийняв свій останній бій 05 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новоіванівка, Суджанського району, залишившись вірним військовій присязі та Україні до останнього подиху.Схиляємо голови у глибокій скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Героя. Поділяємо ваш біль та сумуємо разом із вами", - йдеться в повідомленні.Розпорядженням міського голови 15-16 вересня у громаді оголошено днями жалоби за загиблим.

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