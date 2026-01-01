На Волині 14-річна водійка авто з'їхала у кювет: травмувались троє людей





Про це повідомили у поліції Волині.



Неповнолітня водійка, 2012 року народження, керуючи автомобілем Kia, не впоралась з керуванням та зʼїхала у кювет. Внаслідок автопригоди вона, а також ще 2 пасажирки травмувались, їх госпіталізували.



Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини встановлюються.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилась учора, близько 14 години, між Гороховом та Сільцем Луцького району.Про це повідомили у поліції Волині.Неповнолітня водійка, 2012 року народження, керуючи автомобілем Kia, не впоралась з керуванням та зʼїхала у кювет. Внаслідок автопригоди вона, а також ще 2 пасажирки травмувались, їх госпіталізували.Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини встановлюються.

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