На Волині 14-річна водійка авто з'їхала у кювет: травмувались троє людей
Сьогодні, 10:12
Автопригода трапилась учора, близько 14 години, між Гороховом та Сільцем Луцького району.
Про це повідомили у поліції Волині.
Неповнолітня водійка, 2012 року народження, керуючи автомобілем Kia, не впоралась з керуванням та зʼїхала у кювет. Внаслідок автопригоди вона, а також ще 2 пасажирки травмувались, їх госпіталізували.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини встановлюються.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Неповнолітня водійка, 2012 року народження, керуючи автомобілем Kia, не впоралась з керуванням та зʼїхала у кювет. Внаслідок автопригоди вона, а також ще 2 пасажирки травмувались, їх госпіталізували.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини встановлюються.
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