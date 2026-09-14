Генпрокурор Кравченко залишив Україну і виїхав за кордон на службовому авто, - ЗМІ

Руслан Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі.



Про це повідомляють джерела



Заданими джерел УП, Кравченко виїхав за кордон о 2.30 ночі на службовому автомобілі. Попередньо, Кравченко відрядження до Литви використав як підставу для перетину кордону.



За даними ЦПК, Кравченко підписав підозру директору НАБУ в обмін на можливість втекти за кордон.



Руслан Кравченко перед тим, як виїхати за кордон, записав відео про буцімто вчинення злочинів директором НАБУ та близькою особою до керівника САП.



В ЦПК зазначають, що такий виїзд був можливий лише за згоди та дозволу президента Володимира Зеленського.



Перед цим генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Симену Кривоносу та звинуватив НАБУ і САП у заволодінні матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків у межах спецоперації "Карфаген", щоб зупинити процесуальні рішення у цих справах.



У НАБУ та САП заявили у відповідь на слова генпрокурора Руслана Кравченка про підозри антикорупціонерам, що директору бюро Семену Кривоносу ніхто офіційно підозри не вручав. Заяву Кравченка у відомствах вважають продовженням атаки на антикорупційні органи.



Після цього президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту невідкладно підтримати відставку генпрокурора Руслана Кравченка.

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