Пошкоджені вантажівки на Ягодині: що кажуть водії про атаку дрона біля кордону з Польщею





Про це розповіла Валентина Черниш.



Одесит Ігор у момент вибуху був у кабіні фури. Каже: встиг вистрибнути з палаючої автівки.



«Я радий, що я живий, вискочив і втік від машини, — зізнається далекобійник Ігор. — Всі живі».



До Варшави чоловік віз алкогольні напої. Повертатиметься додому, там на нього чекає дружина. Говорить: разом підуть до церкви, бо нині у нього — другий день народження.



У сервісній зоні пункту пропуску «Ягодин» на дорожньому полотні — вирва від удару та уламки російського безпілотника. Звідсіля до зони митного контролю — пів кілометра. Юрій їхав з Києва у Гданськ за товаром.



«Шини цілі, можу їхати далі, завтра скло поміняю і поїду. Все нормально, — каже водій Юрій. — Злякалися? Так. Що чули? Сильний взрив».



Вантажівки, які очікували на виїзд з України, перегородили шлях вибухової хвилі після влучання безпілотника, говорить водій Дмитро. Від удару розірвало порожню цистерну, яка належить автозаправці. Дві вантажівки з алкоголем і олією — згоріли.



У водія Дмитра Кравця пошкоджена вантажівка і вантаж, сам теж зазнав травм. Чоловік їхав в Бельгію, віз товар.



«Кабіна пошкоджена, груз теж, напівпричіп, дуже багато пошкоджень. Куча осколкових. Спина поцарапана від осколків. "Скора" сказала, що жить буду, свободєн, — каже Дмитро Кравець. — Ждем всі служби, СБУ, вибухотехніки мають приїхати».



Водій Анатолій Підбудський везе метал до Польщі. Каже: прокинувся від вибуху, не знав, що триває повітряна тривога в області, і зокрема, у Ковельському районі.



«Якраз спав, гупноло, секунда діла. Там горить, те горить», — говорить Анатолій Підбудський.



Поруч із заправкою — торговий центр площею орієнтовно 2 тисячі квадратних метрів. Фасади пошкоджені, вибиті всі вікна, працівники зранку вийшли на роботу — наводять лад, каже працівниця Вікторія.



«Ми трішки прибираємо те, що попадало. Плануємо всі склопакети до ночі забити, але найбільше постраждав харчовий блок, — каже Вікторія Хуторська. — Завтра почнемо відновлювати всю роботу. Це біда не лише власнику, але й нам, бо це наш заробіток».



Пункт пропуску працює у штатному режимі, каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, накопичення вантажного транспорту на виїзд з України немає, оскільки він слідує через кордон по Е-Черзі.



Речниця наголошує: під час виникнення безпосередньої загрози для пункту пропуску, пропускні операції призупинялись, люди та транспорт розосереджувався.



«Ризики для державного кордону зберігаються і з огляду на поточну ситуацію питання безпеки залишаються пріоритетними. Просимо громадян з розумінням ставитись до таких заходів. Вони запроваджуються насамперед для збереження життя», — говорить Маргарита Вершиніна.



Поблизу місця, де впав російський безпілотник, продовжують працювати правоохоронці та вибухотехніки.



Довідково: міжнародний пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розташований у Ковельському районі на Волині на українсько-польському кордоні. Автомобільний пункт пропуску працює цілододобо. З 27 червня 2022 року кордон на МПП «Ягодин — Дорогуськ» дозволено перетинати лише великовантажним автомобілям та автобусам, легковим автомобілям рух через кордон з Польщею заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 13 вересня дрон РФ вдарив у проїжджу частину в сервісній зоні міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Горіла заправна станція, кілька припаркованих поруч ваговозів, пошкоджений торговий центр.Про це розповіла Суспільному речниця Волинської митниціОдеситу момент вибуху був у кабіні фури. Каже: встиг вистрибнути з палаючої автівки.«Я радий, що я живий, вискочив і втік від машини, — зізнається далекобійник Ігор. — Всі живі».До Варшави чоловік віз алкогольні напої. Повертатиметься додому, там на нього чекає дружина. Говорить: разом підуть до церкви, бо нині у нього — другий день народження.У сервісній зоні пункту пропуску «Ягодин» на дорожньому полотні — вирва від удару та уламки російського безпілотника. Звідсіля до зони митного контролю — пів кілометра. Юрій їхав з Києва у Гданськ за товаром.«Шини цілі, можу їхати далі, завтра скло поміняю і поїду. Все нормально, — каже водій Юрій. — Злякалися? Так. Що чули? Сильний взрив».Вантажівки, які очікували на виїзд з України, перегородили шлях вибухової хвилі після влучання безпілотника, говорить водій Дмитро. Від удару розірвало порожню цистерну, яка належить автозаправці. Дві вантажівки з алкоголем і олією — згоріли.У водіяпошкоджена вантажівка і вантаж, сам теж зазнав травм. Чоловік їхав в Бельгію, віз товар.«Кабіна пошкоджена, груз теж, напівпричіп, дуже багато пошкоджень. Куча осколкових. Спина поцарапана від осколків. "Скора" сказала, що жить буду, свободєн, — каже Дмитро Кравець. — Ждем всі служби, СБУ, вибухотехніки мають приїхати».Водійвезе метал до Польщі. Каже: прокинувся від вибуху, не знав, що триває повітряна тривога в області, і зокрема, у Ковельському районі.«Якраз спав, гупноло, секунда діла. Там горить, те горить», — говорить Анатолій Підбудський.Поруч із заправкою — торговий центр площею орієнтовно 2 тисячі квадратних метрів. Фасади пошкоджені, вибиті всі вікна, працівники зранку вийшли на роботу — наводять лад, каже працівниця«Ми трішки прибираємо те, що попадало. Плануємо всі склопакети до ночі забити, але найбільше постраждав харчовий блок, — каже Вікторія Хуторська. — Завтра почнемо відновлювати всю роботу. Це біда не лише власнику, але й нам, бо це наш заробіток».Пункт пропуску працює у штатному режимі, каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, накопичення вантажного транспорту на виїзд з України немає, оскільки він слідує через кордон по Е-Черзі.Речниця наголошує: під час виникнення безпосередньої загрози для пункту пропуску, пропускні операції призупинялись, люди та транспорт розосереджувався.«Ризики для державного кордону зберігаються і з огляду на поточну ситуацію питання безпеки залишаються пріоритетними. Просимо громадян з розумінням ставитись до таких заходів. Вони запроваджуються насамперед для збереження життя», — говорить Маргарита Вершиніна.Поблизу місця, де впав російський безпілотник, продовжують працювати правоохоронці та вибухотехніки.міжнародний пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розташований у Ковельському районі на Волині на українсько-польському кордоні. Автомобільний пункт пропуску працює цілододобо. З 27 червня 2022 року кордон на МПП «Ягодин — Дорогуськ» дозволено перетинати лише великовантажним автомобілям та автобусам, легковим автомобілям рух через кордон з Польщею заборонено.

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