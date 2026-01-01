Плавання, велоетап і біг: у Світязі на Волині ветерани з інвалідністю вперше взяли участь у змаганнях з триатлону





Про це розповів Денис Дубінко. З його слів, змагаються понад 210 учасників, серед них 30 чинних військовослужбовців.



Естафетна дистанція складається з плавання 1,9 км, велоетап 90 км і 21,1 км біг, розповідає Володимир Морпак, учасник ветеранської команди зі Львова «Жабколапки». Володимир — професійний військовий. У 2024 році під Волновахою отримав поранення правої кінцівки, внаслідок чого вона є вкорочена. Лікування, каже ветеран, проходив у Парижі і одним з етапів відновлення стало плавання.



«Такі змагання як триатлон — це виклик самому собі. Тут ми отримуємо адреналін, позитив і відчуваємо, що можемо робити більше, а не залишатися зі своїми травмами наодинці, — каже Володимир Морпак. — У Світязі піщане дно, я свою ногу не контролюю до кінця і можу травмуватися, тому заходити у воду мені допомагав інструктор — організатори дозволили».



Володимир проплив з результатом 45 хвилин 16 секунд і передав естафету на проходження велоетапу Олегу Йордану. Він велодистанцію їде на хендбайку — ручному велосипеді. За словами головного організатора змагань, це також вперше на наших змаганнях.



Ветеран вперше сів на цей транспорт у 2023 році, коли проходив реабілітацію після мінно-вибухового поранення хребта. Це треті змагання чоловіка, мріє взяти участь у паралімпійських іграх у 2028 році, тому зараз відкрив збір і збирає на індивідуальний карбоновий хендбайк.



«Цей хендбайк мені подарувала українська діаспора в Італії у 2025 році. Сьогодні частково задоволений своїм результатом — приніс напарникові зайвих 10 хвилин, але загалом все пройшло успішно. Руки не болять, але в якийсь момент забилося передпліччя правої руки, легше стало на 60 кілометрі», — говорить Олег Йордан.



Закривав естафету бігом на дистанції 21,1 км Сергій Дубов, ще один ветеран команди «Жабколапки». Військовий шлях розпочав у 2015 році у рідному місті — Маріуполі, пережив поранення, Азовсталь, полон та звільнення. Тоді, розповідає, спорт став основною частиною реабілітації та абілітації.



«Спорт для мене, щоб фляга не свистіла. Дуже допомагає у психологічному відновленні. Поранення лікують, протезують, а психологічні травми залишаються на все життя і саме спорт врівноважує психологічний та ментальний стан, — говорить Сергій Дубов. — Такі змагання дають змогу спілкуватися не лише з ветеранами, а й з цивільними і це є наше повернення до суспільного життя».



Зі слів організатора Дениса Дубінко, триатлон SVITIAZ IRONWAVE проводять з 2023 року. Ветеранський корпус залучають не вперше, у планах — розвивати параолімпійський напрямок змагань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 вересня у селі Світязь на Волині відбулися Всеукраїнські змагання з триатлону. В естафеті вперше брала участь команда з трьох ветеранів, які є особами з інвалідністю.Про це розповів Суспільному головний організатор змагань та голова ГО «Федерації триатлону міста Ковеля». З його слів, змагаються понад 210 учасників, серед них 30 чинних військовослужбовців.Естафетна дистанція складається з плавання 1,9 км, велоетап 90 км і 21,1 км біг, розповідає Володимир Морпак, учасник ветеранської команди зі Львова «Жабколапки».— професійний військовий. У 2024 році під Волновахою отримав поранення правої кінцівки, внаслідок чого вона є вкорочена. Лікування, каже ветеран, проходив у Парижі і одним з етапів відновлення стало плавання.«Такі змагання як триатлон — це виклик самому собі. Тут ми отримуємо адреналін, позитив і відчуваємо, що можемо робити більше, а не залишатися зі своїми травмами наодинці, — каже Володимир Морпак. — У Світязі піщане дно, я свою ногу не контролюю до кінця і можу травмуватися, тому заходити у воду мені допомагав інструктор — організатори дозволили».Володимир проплив з результатом 45 хвилин 16 секунд і передав естафету на проходження велоетапу Олегу Йордану. Він велодистанцію їде на хендбайку — ручному велосипеді. За словами головного організатора змагань, це також вперше на наших змаганнях.Ветеран вперше сів на цей транспорт у 2023 році, коли проходив реабілітацію після мінно-вибухового поранення хребта. Це треті змагання чоловіка, мріє взяти участь у паралімпійських іграх у 2028 році, тому зараз відкрив збір і збирає на індивідуальний карбоновий хендбайк.«Цей хендбайк мені подарувала українська діаспора в Італії у 2025 році. Сьогодні частково задоволений своїм результатом — приніс напарникові зайвих 10 хвилин, але загалом все пройшло успішно. Руки не болять, але в якийсь момент забилося передпліччя правої руки, легше стало на 60 кілометрі», — говоритьЗакривав естафету бігом на дистанції 21,1 км Сергій Дубов, ще один ветеран команди «Жабколапки». Військовий шлях розпочав у 2015 році у рідному місті — Маріуполі, пережив поранення, Азовсталь, полон та звільнення. Тоді, розповідає, спорт став основною частиною реабілітації та абілітації.«Спорт для мене, щоб фляга не свистіла. Дуже допомагає у психологічному відновленні. Поранення лікують, протезують, а психологічні травми залишаються на все життя і саме спорт врівноважує психологічний та ментальний стан, — говорить Сергій Дубов. — Такі змагання дають змогу спілкуватися не лише з ветеранами, а й з цивільними і це є наше повернення до суспільного життя».Зі слів організатора Дениса Дубінко, триатлон SVITIAZ IRONWAVE проводять з 2023 року. Ветеранський корпус залучають не вперше, у планах — розвивати параолімпійський напрямок змагань.

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