Курс валют на 14 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 14 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 14 вересня. Долар втратив у ціні 1 коп, євро зменшився на 13 коп, вартість злотого знизилася на 6 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс доллара
1 доллар США — 44,54 (-1 коп.)

Курс евро
1 евро — 51,63 (-13 коп.)

Курс злотого
1 польский злотый — 11,93 (-6 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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