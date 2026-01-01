Курс валют на 14 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на сайті Національного банку.



Курс доллара

1 доллар США — 44,54 (-1 коп.)



Курс евро

1 евро — 51,63 (-13 коп.)



Курс злотого

1 польский злотый — 11,93 (-6 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 14 вересня. Долар втратив у ціні 1 коп, євро зменшився на 13 коп, вартість злотого знизилася на 6 коп.Про це йдеться на сайті Національного банку.Курс доллара1 доллар США — 44,54 (-1 коп.)Курс евро1 евро — 51,63 (-13 коп.)Курс злотого1 польский злотый — 11,93 (-6 коп.).

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