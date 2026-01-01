Зеленський підписав указ про санкції проти ексречниці Юлії Мендель

Зеленський підписав указ про санкції проти ексречниці Юлії Мендель
В Україні ввели в дію рішення РНБО про санкції проти десяти фізичних осіб. Серед них - колишня пресекретарка президента Юлія Мендель та дев'ять громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №901/2026, оприлюднений на сайті Офісу президента.

Президент підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 13 вересня про застосування персональних санкцій.

Обмеження запровадили за пропозицією Служби безпеки України - вони діятимуть строком на десять років, а частина з них (зокрема позбавлення держнагород) - безстроково.

До більшості фігурантів застосували повний перелік обмежень: блокування активів, заборону торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, заборону в'їзду в Україну та інші заходи, передбачені Законом "Про санкції".

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Теги: Мендель, санкції
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