Зеленський підписав указ про санкції проти ексречниці Юлії Мендель

Юлія Мендель та дев'ять громадян Росії.



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Президент підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 13 вересня про застосування персональних санкцій.



Обмеження запровадили за пропозицією Служби безпеки України - вони діятимуть строком на десять років, а частина з них (зокрема позбавлення держнагород) - безстроково.



До більшості фігурантів застосували повний перелік обмежень: блокування активів, заборону торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, заборону в'їзду в Україну та інші заходи, передбачені Законом "Про санкції".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні ввели в дію рішення РНБО про санкції проти десяти фізичних осіб. Серед них - колишня пресекретарка президентата дев'ять громадян Росії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №901/2026, оприлюднений на сайті Офісу президента.Президент підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 13 вересня про застосування персональних санкцій.Обмеження запровадили за пропозицією Служби безпеки України - вони діятимуть строком на десять років, а частина з них (зокрема позбавлення держнагород) - безстроково.До більшості фігурантів застосували повний перелік обмежень: блокування активів, заборону торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, заборону в'їзду в Україну та інші заходи, передбачені Законом "Про санкції".

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