Зеленський підписав указ про санкції проти ексречниці Юлії Мендель
13 вересня, 23:19
В Україні ввели в дію рішення РНБО про санкції проти десяти фізичних осіб. Серед них - колишня пресекретарка президента Юлія Мендель та дев'ять громадян Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №901/2026, оприлюднений на сайті Офісу президента.
Президент підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 13 вересня про застосування персональних санкцій.
Обмеження запровадили за пропозицією Служби безпеки України - вони діятимуть строком на десять років, а частина з них (зокрема позбавлення держнагород) - безстроково.
До більшості фігурантів застосували повний перелік обмежень: блокування активів, заборону торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, заборону в'їзду в Україну та інші заходи, передбачені Законом "Про санкції".
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №901/2026, оприлюднений на сайті Офісу президента.
Президент підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 13 вересня про застосування персональних санкцій.
Обмеження запровадили за пропозицією Служби безпеки України - вони діятимуть строком на десять років, а частина з них (зокрема позбавлення держнагород) - безстроково.
До більшості фігурантів застосували повний перелік обмежень: блокування активів, заборону торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, заборону в'їзду в Україну та інші заходи, передбачені Законом "Про санкції".
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