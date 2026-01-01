Візит очільників урядів України та Литви до Луцька: Корецький поділився подробицями

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс розпочав свій візит до України з Луцька. Саме в цьому місті зустрілися очільники двох урядів України - Сергія Корецького та Литви Міндаугаса Сінкявічюса.Про це повідомив Сергій Корецький."Відвідали символічне місце нашої спільної європейської історії — Луцький замок. Разом вшанували пам'ять українських захисників", - йдеться у повідомленні Корецького.Очільник українського уряду подякував Литві за внески до Фонду підтримки енергетики України. Обговорили подальшу підтримку, зокрема пряму допомогу литовських муніципалітетів українським громадам. Цієї зими вона буде критично важливою."Обговорили глобальну продовольчу безпеку, яку Росія підриває ударами по цивільному судноплавству в Чорному морі, підтримку бізнесу та перспективи запровадження механізму страхування воєнних ризиків, а також проєкти підтримки й реабілітації ветеранів, військових, їхніх родин і постраждалих від війни", - поділився Корецький.Урядовці також зосередилися і на проєктах відбудови. Литва координує цю роботу через агентство CPVA — зокрема в освітньому та медичному секторах."Дуже цінно, коли така співпраця дає конкретні результати для українських громад і людей. Працюємо над тим, щоб спільних проєктів ставало більше", - резюмував Корецький.