Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 14 вересня
Сьогодні, 20:00
Згідно прогнозу погоди на 14 вересня, у Луцьку та на території Волинської області буде хмарно з проясненнями.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, у Луцьку в понеділок буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.
На території області також треба очікувати хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Видимість в тумані 200-500 м. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, у Луцьку в понеділок буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.
На території області також треба очікувати хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Видимість в тумані 200-500 м. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.
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