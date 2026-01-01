Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 14 вересня

Згідно прогнозу погоди на 14 вересня, у Луцьку та на території Волинської області буде хмарно з проясненнями.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Так, у Луцьку в понеділок буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.На території області також треба очікувати хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Видимість в тумані 200-500 м. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.