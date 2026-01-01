У Луцьку зупинили п'яного молодика без прав
Сьогодні, 19:21
У Луцьку патрульні поліцейські зупинили автомобіль Audi і з'ясували, що керманич не має посвідчення водія і ніколи його не отримував. Крім цього, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляють у патрульній поліції.
12 вересня інспектори зупинили автомобіль Audi на вулиці Ківерцівській. Під час перевірки документів патрульні встановили, що 21-річний керманич не має права керувати автівкою, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
Ба більше, під час спілкування патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,66 проміле.
Інспектори відсторонили громадянина від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.
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Про це повідомляють у патрульній поліції.
12 вересня інспектори зупинили автомобіль Audi на вулиці Ківерцівській. Під час перевірки документів патрульні встановили, що 21-річний керманич не має права керувати автівкою, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
Ба більше, під час спілкування патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,66 проміле.
Інспектори відсторонили громадянина від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.
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