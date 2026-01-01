Громада з Волині купила партію STARLINK для воїнів-земляків
Сьогодні, 18:13
Рівненська громада закупила чергову партію супутникового зв'язку STARLINK для військовослужбовців-краян.
Про це повідомив очільник громади Юрій Фіньковський.
"Для Сил безпеки і оборони України закуповуємо чергову партію терміналів супутникового зв'язку STARLINK. Згідно запитів військових із нашої громади закуповуємо чергову партію систем інтернет-зв'язку Starlink. Starlink активно використовується ЗСУ для управління дронами, зв’язку на позиціях, передачі координат, роботи командних пунктів; роботи FPV-підрозділів", - написав Юрій Фіньковський.
Також він додав, що така допомога стане в нагоді, адже це один із найнадійніших каналів у бойових умовах.
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Про це повідомив очільник громади Юрій Фіньковський.
"Для Сил безпеки і оборони України закуповуємо чергову партію терміналів супутникового зв'язку STARLINK. Згідно запитів військових із нашої громади закуповуємо чергову партію систем інтернет-зв'язку Starlink. Starlink активно використовується ЗСУ для управління дронами, зв’язку на позиціях, передачі координат, роботи командних пунктів; роботи FPV-підрозділів", - написав Юрій Фіньковський.
Також він додав, що така допомога стане в нагоді, адже це один із найнадійніших каналів у бойових умовах.
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