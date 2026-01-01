Громада з Волині купила партію STARLINK для воїнів-земляків

Громада з Волині купила партію STARLINK для воїнів-земляків
Рівненська громада закупила чергову партію супутникового зв'язку STARLINK для військовослужбовців-краян.

Про це повідомив очільник громади Юрій Фіньковський.

"Для Сил безпеки і оборони України закуповуємо чергову партію терміналів супутникового зв'язку STARLINK. Згідно запитів військових із нашої громади закуповуємо чергову партію систем інтернет-зв'язку Starlink. Starlink активно використовується ЗСУ для управління дронами, зв’язку на позиціях, передачі координат, роботи командних пунктів; роботи FPV-підрозділів", - написав Юрій Фіньковський.

Також він додав, що така допомога стане в нагоді, адже це один із найнадійніших каналів у бойових умовах.

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Теги: Волинь, Рівне, Україна, Starlink
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