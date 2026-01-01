Буданов розповів, коли може відбутися новий раунд мирних переговорів
Сьогодні, 17:33
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив про можливість проведення мирних переговорів у тристоронньому форматі на початку жовтня цього року.
Про це він сказав на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, передає Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.
Як зазначається, на полях YES Кирило Буданов провів зустріч з радником з питань національної безпеки Німеччини Гюнтером Зауттером, Франції – Еммануелем Бонном, Італії – Фабріціо Саджо та Великої Британії – Джонатаном Пауеллом, а також окрему зустріч із британською стороною, щоб узгодити спільну позицію та обговорити важливі рішення.
Керівник ОП висловив переконання, що найближчий раунд переговорів про мир в Україні може відбутися на початку жовтня, він стосуватиметься поступового зменшення повітряних ударів.
«Важливо, щоб участь у переговорах брали США та Європа», - підкреслив він.
«Основним питанням якраз і буде чорноморське судноплавство, зменшення кількості ударів по цивільних об’єктах, критичній інфраструктурі і тому подібному. Всі обмінялися думками із цього приводу. Росіяни чудово знають, теж думають, що з цим робити. Чекаємо», – сказав Буданов.
За словами керівника ОП, важливо не втрачати часу і працювати над створенням нової архітектури безпеки у Європі, невід’ємною частиною якої має бути Україна та ЗСУ, про що неодноразово говорив, закликаючи до співпраці, Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що планує зустрітися з Трампом у вересні, а надалі працюватиме над організацією тристоронньої зустрічі України, США та Росії.
Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив наявність попередньої домовленості про особисту зустріч президентів України і США у вересні.
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Про це він сказав на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, передає Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.
Як зазначається, на полях YES Кирило Буданов провів зустріч з радником з питань національної безпеки Німеччини Гюнтером Зауттером, Франції – Еммануелем Бонном, Італії – Фабріціо Саджо та Великої Британії – Джонатаном Пауеллом, а також окрему зустріч із британською стороною, щоб узгодити спільну позицію та обговорити важливі рішення.
Керівник ОП висловив переконання, що найближчий раунд переговорів про мир в Україні може відбутися на початку жовтня, він стосуватиметься поступового зменшення повітряних ударів.
«Важливо, щоб участь у переговорах брали США та Європа», - підкреслив він.
«Основним питанням якраз і буде чорноморське судноплавство, зменшення кількості ударів по цивільних об’єктах, критичній інфраструктурі і тому подібному. Всі обмінялися думками із цього приводу. Росіяни чудово знають, теж думають, що з цим робити. Чекаємо», – сказав Буданов.
За словами керівника ОП, важливо не втрачати часу і працювати над створенням нової архітектури безпеки у Європі, невід’ємною частиною якої має бути Україна та ЗСУ, про що неодноразово говорив, закликаючи до співпраці, Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що планує зустрітися з Трампом у вересні, а надалі працюватиме над організацією тристоронньої зустрічі України, США та Росії.
Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив наявність попередньої домовленості про особисту зустріч президентів України і США у вересні.
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