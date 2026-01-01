Показали наслідки атаки безпілотника на АЗС біля «Ягодина» ФОТО

було пошкоджено АЗС біля МПП «Ягодин» на кордоні з Польщею. Через падіння уламків зайнялися приміщення автозаправної станції і декілька вантажівок, які були припарковані поруч.



Інформацію про це підтвердила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. З її слів, під час повітряної тривоги усі операції на кордоні були зупинені, люди перебували в укритті, - повідомляє



Як розповіла у коментарі речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, під час тривоги, зокрема, жовтого рівня небезпеки, усі митні операції на міжнародному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» призупиняються, аби уникнути скупчення людей.



Станом на 10 ранку 13 вересня пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» працює в штатному режимі, додала речниця Маргарита Вершиніна.



Як повідомила кореспондентка Суспільного, яка працює біля МПП «Ягодин», за попередньою інформацією внаслідок атаки дрона РФ легкі травми отримали двоє водіїв. Також було пошкоджено місцевий супермаркет.



Вранці 13 вересня російський БпЛА також атакував залізничну інфраструктуру біля МПП «Ягодин-Дорогуськ». Цю інформацію підтвердив телефоном Суспільному заступник директора Укрзалізниці з пасажирських перевезень Олександр Шевченко. З його слів, шахед влучив у локомотив потяга, який прямував з Києва до Варшави. Травмованих та загиблих немає, додав Олександр Шевченко.



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував удари РФ вранці 13 вересня по українсько-польському кордону.



«Варварські удари Росії біля українсько-польського кордону в Ягодині — це не просто продовження її атак на державні кордони України. Це терор Путіна, який «стукає» безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери», — заявив голова МЗС.



На ранкові удари РФ поблизу МПП «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею відреагував і президент Володимир Зеленський.



«Всі необхідні служби працюють біля українсько-польського кордону на Волині, де росіяни демонстративно спалили локомотив потяга й пошкодили заправку дроновим ударом», — сказав Зеленський.



Довідково: міжнародний пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розташований у Ковельському районі на Волині на українсько-польському кордоні. Автомобільний пункт пропуску працює цілододобо. З 27 червня 2022 року кордон на МПП «Ягодин — Дорогуськ» дозволено перетинати лише великовантажним автомобілям та автобусам, легковим автомобілям рух через кордон з Польщею заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 13 вересня на Волині внаслідок атаки російського БпЛА. Через падіння уламків зайнялися приміщення автозаправної станції і декілька вантажівок, які були припарковані поруч.Інформацію про це підтвердила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. З її слів, під час повітряної тривоги усі операції на кордоні були зупинені, люди перебували в укритті, - повідомляє "Суспільне". Як розповіла у коментарі речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, під час тривоги, зокрема, жовтого рівня небезпеки, усі митні операції на міжнародному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» призупиняються, аби уникнути скупчення людей.Станом на 10 ранку 13 вересня пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» працює в штатному режимі, додала речниця Маргарита Вершиніна.Як повідомила кореспондентка Суспільного, яка працює біля МПП «Ягодин», за попередньою інформацією внаслідок атаки дрона РФ легкі травми отримали двоє водіїв. Також було пошкоджено місцевий супермаркет.Вранці 13 вересня російський БпЛА також атакував залізничну інфраструктуру біля МПП «Ягодин-Дорогуськ». Цю інформацію підтвердив телефоном Суспільному заступник директора Укрзалізниці з пасажирських перевезень Олександр Шевченко. З його слів, шахед влучив у локомотив потяга, який прямував з Києва до Варшави. Травмованих та загиблих немає, додав Олександр Шевченко.Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував удари РФ вранці 13 вересня по українсько-польському кордону.«Варварські удари Росії біля українсько-польського кордону в Ягодині — це не просто продовження її атак на державні кордони України. Це терор Путіна, який «стукає» безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери», — заявив голова МЗС.На ранкові удари РФ поблизу МПП «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею відреагував і президент Володимир Зеленський.«Всі необхідні служби працюють біля українсько-польського кордону на Волині, де росіяни демонстративно спалили локомотив потяга й пошкодили заправку дроновим ударом», — сказав Зеленський.міжнародний пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розташований у Ковельському районі на Волині на українсько-польському кордоні. Автомобільний пункт пропуску працює цілододобо. З 27 червня 2022 року кордон на МПП «Ягодин — Дорогуськ» дозволено перетинати лише великовантажним автомобілям та автобусам, легковим автомобілям рух через кордон з Польщею заборонено.

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