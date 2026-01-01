«За 1 км від кордону»: прикордонники про деталі атаки росії біля КПП «Ягодин»

Російські загарбники вранці сьогодні, 13 вересня, завдали удару поблизу українсько-польського кордону в Ягодині. Було атаковано локомотив потяга “Київ — Варшава”.Про це повідомляє FREEДOM із посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці”.Також відомо про пошкодження на АЗСз Польщею на Волині. Сам контрольно-пропускний пункт не пошкоджено.“Міжнародний пункт пропуску “Ягодин”, який розташований у Волинській області, продовжує працювати в штатному режимі. Російським загарбникам не вдалося влучити безпосередньо в пункт пропуску. Удар було завдано за 1 км від українсько-польського кордону. Інфраструктура прикордонного пункту не пошкоджена”, — розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі телеканалу FREEДOM.Раніше міністр закордонних справ Україниназвав удари РФ поблизу пункту пропуску “Ягодин” на кордоні з Польщею терором, який “стукає” у двері ЄС і НАТО.