З Луцька до Києва курсуватиме додатковий потяг
Сьогодні, 15:48
"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті 755/756 Київ-Луцьк.
Про це повідомили на сторінці залізничників у телеграмі.
Додатковий потяг курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, і дозволить пасажирам вирушити в подорож з Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні.
Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00. У зворотному напрямку старт з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41. На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.
Нагадаємо, російська окупаційна армія кілька днів поспіль атакує залазничну інфпаструктуру на заході України. Зокрема, 12 вересня удару зазнав потяг на вокзалі у Луцьку, а 13 вересня вранці безпілотник атакував потяг "Київ-Варшава" біля кордону з Польщею на Волині.
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Про це повідомили на сторінці залізничників у телеграмі.
Додатковий потяг курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, і дозволить пасажирам вирушити в подорож з Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні.
Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00. У зворотному напрямку старт з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41. На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.
Нагадаємо, російська окупаційна армія кілька днів поспіль атакує залазничну інфпаструктуру на заході України. Зокрема, 12 вересня удару зазнав потяг на вокзалі у Луцьку, а 13 вересня вранці безпілотник атакував потяг "Київ-Варшава" біля кордону з Польщею на Волині.
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