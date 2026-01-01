З Луцька до Києва курсуватиме додатковий потяг

З Луцька до Києва курсуватиме додатковий потяг
"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті 755/756 Київ-Луцьк.

Про це повідомили на сторінці залізничників у телеграмі.

Додатковий потяг курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, і дозволить пасажирам вирушити в подорож з Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00. У зворотному напрямку старт з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41. На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.

Нагадаємо, російська окупаційна армія кілька днів поспіль атакує залазничну інфпаструктуру на заході України. Зокрема, 12 вересня удару зазнав потяг на вокзалі у Луцьку, а 13 вересня вранці безпілотник атакував потяг "Київ-Варшава" біля кордону з Польщею на Волині.

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Теги: Волинь, Луцьк, Київ, потяг, додатковий, Укрзалізниця
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