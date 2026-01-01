Премʼєр-міністри Литви та України відвідали Луцьк: що відомо

Міндаугас Сінкявічюс та очільник уряду України Сергій Корецький 13 вересня відвідали Луцьк.



Про це ВолиньPost стало відомо із власних джерел.



Так Сінкявічюс у межах своїє поїздки до України планує зустрітися з керівництвом держави та посадовцями різних рівнів.



Нагадаємо, для Сергія Корецького Луцьк - рідне місто.

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