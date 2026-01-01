Вийшла надвір — це і врятувало життя: як жителі Ковельського району на Волині оговтуються після атаки дронів РФ





Про це Оксана Апатьєва.



У 78-річної мешканки села Заріччя Ніни Хоміч уламки збитого російського безпілотника зруйнували дах хати та хлів. Жінка проживала одна в будинку.



«Завжди лежу в цій кімнаті, до церкви не пішла. Подушку порвало, стіна пробита, — каже Ніна Хоміч. — Вікна шкода, нові, пофарбували діти. Якби ще на хату впало, то вже б її не було зовсім. А так будемо жити».



Пенсіонерка вийшла надвір побалакати — це і врятувало їй життя, розповідає сусідка Анна.



«Два метри звідси стояли. Я ще читаю новини, ніби в Ковелі прильоти, заходжу до хати відчиняти двері, воно в моменті відкинуло мене. Я зрозуміла, що бабуся пішла до хати і я побігла до неї. Бачу — тут дим, горить. Ми всі перелякалися», — говорить Анна Інкін.



У господарстві Анни внаслідок вибухової хвилі пошкоджена літня кухня, вибите скло у вікнах будинку.



«Криша просто висіла, то ми ще знайшли шматок від крила. Кури так полякалися, що ми їх знімали з дерева. Всі полякалися: і тварини, і люди. Я кота по цей час не можу знайти», — каже мешканка Заріччя.



Під час спілкування з господинею кіт повернувся додому.



Вибиті вікна, зруйнована покрівля, двері — подібні пошкодження будівель є й в інших селян, говорить місцевий житель Анатолій.



«Рама вирвана була, я засклив її уже, тільки одна дірка залишилась. Воно повністю вирване було, я поприбивав. Плівкою позабивав, аби на ніч не було дірок», — каже Анатолій Шворак.



Сільська рада надала людям брезентову плівку, аби тимчасово перекрити покрівлі, сказала староста округу Оксана Апатьєва. Відзавтра спеціальна комісія обстежить та зафіксує факти пошкоджень, щоб відшкодувати збитки селянам.



«Сприяння буде матеріально. Постраждали дві родини, — каже Оксана Апатьєва. — На жаль, ми оцінюємо збитки, які нанесені і будемо в подальшому працювати для ліквідації в якнайскоріші терміни».



12 вересня у Ковелі під час масованої атаки російських безпілотників травмувалися 4 людей. Їх доправили до місцевої лікарні, розповідає лікарка Марія Оксентюк.



«Після обстеження троє з них були госпіталізовані, перебувають у стані середньої важкості, двоє у травматологічному відділенні, один в хірургічному. Один відмовився від госпіталізації», — каже медикиня Ковельського МТМО.



У пацієнта, який перебуває у хірургічному відділення — наскрізне поранення. У людей, які лікуються у травматологічному відділенні, — переломи, додала лікарка-терапевтка Ковельського МТМО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі та у селі Заріччя Ковельського району, що на Волині, ліквідовують наслідки обстрілу російськими дронами, який стався 12 вересня. У Заріччі уламки збитого безпілотника пошкодили будинки та господарські споруди селян.Про це Суспільному розповіла староста Тойкутського округуУ 78-річної мешканки села Заріччяуламки збитого російського безпілотника зруйнували дах хати та хлів. Жінка проживала одна в будинку.«Завжди лежу в цій кімнаті, до церкви не пішла. Подушку порвало, стіна пробита, — каже Ніна Хоміч. — Вікна шкода, нові, пофарбували діти. Якби ще на хату впало, то вже б її не було зовсім. А так будемо жити».Пенсіонерка вийшла надвір побалакати — це і врятувало їй життя, розповідає сусідка«Два метри звідси стояли. Я ще читаю новини, ніби в Ковелі прильоти, заходжу до хати відчиняти двері, воно в моменті відкинуло мене. Я зрозуміла, що бабуся пішла до хати і я побігла до неї. Бачу — тут дим, горить. Ми всі перелякалися», — говорить Анна Інкін.У господарстві Анни внаслідок вибухової хвилі пошкоджена літня кухня, вибите скло у вікнах будинку.«Криша просто висіла, то ми ще знайшли шматок від крила. Кури так полякалися, що ми їх знімали з дерева. Всі полякалися: і тварини, і люди. Я кота по цей час не можу знайти», — каже мешканка Заріччя.Під час спілкування з господинею кіт повернувся додому.Вибиті вікна, зруйнована покрівля, двері — подібні пошкодження будівель є й в інших селян, говорить місцевий житель«Рама вирвана була, я засклив її уже, тільки одна дірка залишилась. Воно повністю вирване було, я поприбивав. Плівкою позабивав, аби на ніч не було дірок», — каже Анатолій Шворак.Сільська рада надала людям брезентову плівку, аби тимчасово перекрити покрівлі, сказала староста округу Оксана Апатьєва. Відзавтра спеціальна комісія обстежить та зафіксує факти пошкоджень, щоб відшкодувати збитки селянам.«Сприяння буде матеріально. Постраждали дві родини, — каже Оксана Апатьєва. — На жаль, ми оцінюємо збитки, які нанесені і будемо в подальшому працювати для ліквідації в якнайскоріші терміни».12 вересня у Ковелі під час масованої атаки російських безпілотників травмувалися 4 людей. Їх доправили до місцевої лікарні, розповідає лікарка«Після обстеження троє з них були госпіталізовані, перебувають у стані середньої важкості, двоє у травматологічному відділенні, один в хірургічному. Один відмовився від госпіталізації», — каже медикиня Ковельського МТМО.У пацієнта, який перебуває у хірургічному відділення — наскрізне поранення. У людей, які лікуються у травматологічному відділенні, — переломи, додала лікарка-терапевтка Ковельського МТМО.

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