Росія готує нову хвилю ударів, - Ігнат





Про це на телемарафоні заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, повідомляє



Які регіони атакує ворог



За словами Ігната, зараз триває удар безпілотників по Одещині. Загроза зберігається і для інших областей.



"Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу", - сказав Ігнат.



Він пояснив, що ворог накопичив велику кількість дронів, аби спрямувати їх у бік України. Йдеться про безпілотники з двигунами внутрішнього згоряння - нереактивні. Останнім часом саме цей тип ударних засобів ворог застосовує найактивніше, і під атакою опинилися західні території країни.



Скільки дронів вдається збити



Ігнат зазначив, що захисники неба роблять усе можливе, щоб звести кількість влучань до мінімуму.



"Це близькі результати до 90-100 відсотків, але, на жаль, є ці 10 відсотків", - сказав він.



За його словами, частина дронів усе ж прориваються до логістичних маршрутів, залізниці та інших об'єктів.



Для нейтралізації загрози залучили авіацію, зенітні системи, наземні сили та всю комплексну систему протиповітряної оборони. Ігнат зазначив, що територія України дуже велика, аби повністю перекрити всі напрямки атаки.



Відсоток збиття шахедів із двигунами внутрішнього згоряння залишається високим, а щодо реактивних БПЛА цей показник нижчий, оскільки такі цілі складніші для перехоплення.



Чому ворог перейшов на бензинові дрони



Ігнат пояснив, чому замість реактивних шахедів ворог тепер запускає бензинові дрони.



"Ворог планує завжди якусь несподівану операцію для того, щоб застати зненацька нашу протиповітряну оборону, використовуючи різні типи боєприпасів", - зазначив він.



За його словами, наприкінці серпня ворог масово застосував саме реактивні дрони, намагаючись закидати ними Київ та Київську область.



"У серпні, порівняно з іншими місяцями, була така рекордна кількість - 2800 за серпень", - сказав Ігнат. Для порівняння, у липні зафіксували 1500 реактивних безпілотників, а у червні - лише 350.



Ігнат припустив, що ворог використав великі запаси реактивних дронів саме в серпні, тому зараз запустив кілька хвиль звичайних шахедів, атакуючи передусім західні регіони - реактивні дрони переважно не мають можливості летіти на таку велику відстань.



Скільки ще триватимуть атаки



"Очікується, що ці атаки можуть бути продовжені протягом сьогоднішнього дня", - попередив Ігнат.



Він ще раз наголосив, що перебувати в укриттях потрібно, навіть якщо дрон нереактивний - вони можуть надходити декількома хвилями, тому тривог протягом дня може бути багато.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог одразу з кількох напрямків готує нову хвилю ударів по Україні.Про це на телемарафоні заявив речник Повітряних сил Збройних сил України, повідомляє РБК-Україна За словами Ігната, зараз триває удар безпілотників по Одещині. Загроза зберігається і для інших областей."Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу", - сказав Ігнат.Він пояснив, що ворог накопичив велику кількість дронів, аби спрямувати їх у бік України. Йдеться про безпілотники з двигунами внутрішнього згоряння - нереактивні. Останнім часом саме цей тип ударних засобів ворог застосовує найактивніше, і під атакою опинилися західні території країни.Ігнат зазначив, що захисники неба роблять усе можливе, щоб звести кількість влучань до мінімуму."Це близькі результати до 90-100 відсотків, але, на жаль, є ці 10 відсотків", - сказав він.За його словами, частина дронів усе ж прориваються до логістичних маршрутів, залізниці та інших об'єктів.Для нейтралізації загрози залучили авіацію, зенітні системи, наземні сили та всю комплексну систему протиповітряної оборони. Ігнат зазначив, що територія України дуже велика, аби повністю перекрити всі напрямки атаки.Відсоток збиття шахедів із двигунами внутрішнього згоряння залишається високим, а щодо реактивних БПЛА цей показник нижчий, оскільки такі цілі складніші для перехоплення.Ігнат пояснив, чому замість реактивних шахедів ворог тепер запускає бензинові дрони."Ворог планує завжди якусь несподівану операцію для того, щоб застати зненацька нашу протиповітряну оборону, використовуючи різні типи боєприпасів", - зазначив він.За його словами, наприкінці серпня ворог масово застосував саме реактивні дрони, намагаючись закидати ними Київ та Київську область."У серпні, порівняно з іншими місяцями, була така рекордна кількість - 2800 за серпень", - сказав Ігнат. Для порівняння, у липні зафіксували 1500 реактивних безпілотників, а у червні - лише 350.Ігнат припустив, що ворог використав великі запаси реактивних дронів саме в серпні, тому зараз запустив кілька хвиль звичайних шахедів, атакуючи передусім західні регіони - реактивні дрони переважно не мають можливості летіти на таку велику відстань."Очікується, що ці атаки можуть бути продовжені протягом сьогоднішнього дня", - попередив Ігнат.Він ще раз наголосив, що перебувати в укриттях потрібно, навіть якщо дрон нереактивний - вони можуть надходити декількома хвилями, тому тривог протягом дня може бути багато.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію