Росія хотіла «налякати» Європу: Каллас про атаку на поїзд поблизу польського кордону

Росія хотіла «налякати» Європу: Каллас про атаку на поїзд поблизу польського кордону
Європа не повинна піддаватися залякуванню з боку Росії, а натомість повинна ще більше посилювати підтримку України.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, яка спілкувалася з журналістами перед початком Європейського арктичного саміту у Фінляндії, передає Укрінформ.

«Це явно мало на меті залякати західні країни, щоб вони не підтримували Україну, не їхали до України, щоб висловити підтримку. Це було явно послання західному світу», - наголосила Каллас.

Головне питання, на її думку, полягає в тому, що Європа винесе з цього послання.

«Я думаю, що ми повинні діяти навпаки», - наголосила висока представниця Євросоюзу. «Ми повинні показати, що ми тут заради України, і що ми не боїмося».

В іншому випадку, на її думку, Росія досягне своєї мети - «підкорити Україну».

«І, як я вже кілька разів казала, це не є їхньою кінцевою метою Їхня кінцева мета набагато ширша, тому ми повинні твердо стояти на своєму», - підсумувала Каллас.

Кандидати у президенти Франції Габріель Атталь та Едуар Філіпп після російської атаки на поїзд поблизу українсько-польського кордону закликали Європу посилити підтримку України.

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Теги: Росія, війна, потяг, Польща
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