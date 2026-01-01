Росія хотіла «налякати» Європу: Каллас про атаку на поїзд поблизу польського кордону





Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, яка спілкувалася з журналістами перед початком Європейського арктичного саміту у Фінляндії, передає



«Це явно мало на меті залякати західні країни, щоб вони не підтримували Україну, не їхали до України, щоб висловити підтримку. Це було явно послання західному світу», - наголосила Каллас.



Головне питання, на її думку, полягає в тому, що Європа винесе з цього послання.



«Я думаю, що ми повинні діяти навпаки», - наголосила висока представниця Євросоюзу. «Ми повинні показати, що ми тут заради України, і що ми не боїмося».



В іншому випадку, на її думку, Росія досягне своєї мети - «підкорити Україну».



«І, як я вже кілька разів казала, це не є їхньою кінцевою метою Їхня кінцева мета набагато ширша, тому ми повинні твердо стояти на своєму», - підсумувала Каллас.



Кандидати у президенти Франції Габріель Атталь та Едуар Філіпп після російської атаки на поїзд поблизу українсько-польського кордону закликали Європу посилити підтримку України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європа не повинна піддаватися залякуванню з боку Росії, а натомість повинна ще більше посилювати підтримку України.Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки, яка спілкувалася з журналістами перед початком Європейського арктичного саміту у Фінляндії, передає Укрінформ «Це явно мало на меті залякати західні країни, щоб вони не підтримували Україну, не їхали до України, щоб висловити підтримку. Це було явно послання західному світу», - наголосила Каллас.Головне питання, на її думку, полягає в тому, що Європа винесе з цього послання.«Я думаю, що ми повинні діяти навпаки», - наголосила висока представниця Євросоюзу. «Ми повинні показати, що ми тут заради України, і що ми не боїмося».В іншому випадку, на її думку, Росія досягне своєї мети - «підкорити Україну».«І, як я вже кілька разів казала, це не є їхньою кінцевою метою Їхня кінцева мета набагато ширша, тому ми повинні твердо стояти на своєму», - підсумувала Каллас.Кандидати у президенти Франціїтапіслязакликали Європу посилити підтримку України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію