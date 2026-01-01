Захищаючи Україну, загинув колумбієць Бохоркес Веласко Карос Артуро: з воїном прощатимуться у Луцьку

Бохоркес Веласко Карос Артуро. У вівторок, 15 вересня, у Луцьку відбудеться похорон захисника.



Про це



"О 9:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до Собору Петра і Павла, де о 10:00 відбудеться відспівування військовослужбовця.



Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із воїном і достойно провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.



Довідково:



Бохоркес Веласко Карос Артуро народився 4 листопада 1999 року.



Загинув 8 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Нікольський, Суджанського району, Курської області під час виконання бойових завдань щодо захисту України.



Приєднався до Сил оборони України на початку 2025 року. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо Незалежності, свободи та справедливості, - так характеризують Кароса Артуро побратими.



«Він не встиг зробити багато на цій війні, але своїм прикладом, своїми діями показав і довів, що здавалось би його вклад в нашу боротьбу за демократію, насправді є неоціненно великим, таким що лише зміцнює нашу віру в перемогу, допомагає спиняти москальську навалу і надихає боротися далі», – розповіли про захисника побратими.



У воїна залишилися батьки, які будуть присутні на похованні.

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