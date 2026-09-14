Кравченко поїхав до Парижа на 5 днів, - Українська правда

Руслан Кравченко поїхав до Парижа на 5 днів "для участі в слуханнях ПАРЄ стосовно українських дітей".



Про це йдеться в копії наказу від 13 вересня генпрокурора, з якою ознайомлена



Згідно з документом, Кравченко зазначає, що відбув автомобілем "з метою участі в слуханні Парламентської мережі ПАРЄ під назвою парламентські заходи щодо українських дітей у контексті міжнародної відповідальності", керуючись статтею 9 закону України "Про прокуратуру".



Термін відрядження – 5 діб із 13 вересня.



Також вказано, що всі витрати – за рахунок організаторів.



В Офісі генпрокурора підтвердили "Українській правді" вищевказану інформацію.



Руслан Кравченко на тлі розслідування НАБУ та САП про "кришування" колл-центрів подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.



Водночас 14 вересня генпрокурор заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та звинуватив НАБУ і САП у заволодінні матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків у межах спецоперації "Карфаген", щоб зупинити процесуальні рішення у цих справах.



Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі. Генпрокурор також оприлюднив повідомлення, що поїхав у відрядження.



Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту невідкладно підтримати відставку генпрокурора Кравченка.



Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшло подання президента Володимира Зеленського про звільнення генпрокурора Руслана Кравченка. Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності підтримав це подання.

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