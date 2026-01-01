На Волині пересихають криниці та водойми: куди зникає вода. ВІДЕО





Нині найкритичніша ситуація на річках Луга та Стир, розповіла Олена Митрофанюк.



Рівень води у Турії в Ковелі — критично низький



Спостережниця водного поста Юлія Мельник двічі на день заміряє глибину річки Турія поблизу центрального пляжу в Ковелі.



«125 см — річка. Я працюю 7 років, і це критично мінімальний рівень, каже Юлія Мельник. — Зараз вода стояча і такий стан річки вже більше як 4 місяці. Течії немає і річка дуже забруднена стає. Два роки тому був максимальний рівень 240 см».



Ковельчанин Олексій Сакевич каже: річка Турія завжди була повноводна, такого обміління чоловік не пригадує.



«Катастрофа така природня, сухо, засуха і вода повністю впала, — говорить Олексій Сакевич. — Де берега, була вода, і вишка, щоб стрибати. Люди приходили купатися. У зв'язку з воєнним станом чи що людей поменшало».



За словами чергової синоптикині гідрометеоцентру Надії Голі, цього року з квітня по серпень в області випало від 44 до 71 відсотка опадів від норми.



На Волині — історичні мінімуми рівня води



Тому маловоддя спостерігається у всіх водоймах Волині, каже інженерка-гідротехнік Регіонального офісу водних ресурсів Олена Митрофанюк.



«Рекордні мілини спостерігаємо на річці Прип'ять. Це ділянка поблизу села Річиця, озеро Любязь, річка Стир поблизу Колок, річка Турія в місті Ковель, і річка Західний Буг в селі Литовеж. Саме на цих річках рівні води побили історичні мінімуми», — говорить Олена Митрофанюк.



1 вересня рівень води у Світязі зафіксовано на рівні 98 сантиметри при нормі 140. Це на 24 сантиметри нижче, ніж торік, каже інженерка-гідротехнік Олена Митрофанюк. Жителька села Світязь Катерина щодня плаває в озері.



«На початку літа в озері було багато води, було комфортно, а зараз я просто в шоці від того, що озера нема, — розповідає Катерина Бойко. — Раніше було обміління, були коси, але не настільки і не так багато, і вода не тікала від нас».



У селах пересихають криниці



В області також обміліли колодязі. Жителька Переспи Ольга каже: у всіх сільських криницях зникла вода.



«Два місяці тут немає води. Ходжу по сусідам в колонках беру, але вже і по колонках закінчується, — каже Ольга Шевчук. — Збираю дощову воду, щоб щось помити і постірати. А їсти хтось дасть з сусідів, кому не жалко з колонки».



За даними регіонального офісу водних ресурсів, на Волині налічується 1267 штучних ставків, 11 водосховищ, безліч необлікованих копанок та свердловин. Вони впливають на рівень води у криницях.



«Така ситуація в колодязях, бо знизився рівень ґрунтових вод і в багатьох селах люди масово будують свердловини. За рахунок цього водоносний горизонт зменшується, бо потреба більше стала. А наповнення немає водою, тому що опадів немає», — каже Олена Митрофанюк.



Половина меліоративних каналів області без води



Пересохли на Волині й меліоративні канали. Це — меліоративний канал поблизу села Старий Мосир Ковельського району. Після зими, розповідає волинянин Андрій Корольчук, тут все було залито водою.



«Тут все розливалося. Ну а цей рік такий, що немає води. І при тому води немає майже скрізь. Зараз я живу в Рожище, там в Стирові так само води немає, він майже пересихає. Ще такого ніколи не бачив», — говорить Андрій Корольчук.



На території області є понад 15 тисяч кілометрів меліоративних каналів, у половині з них нині немає води, говорить керівник Волинської регіональної філії Державної установи «Українські гідромеліоративні системи» Михайло Тимощук.



«Станом на 1 квітня 73% каналів мали надмірні запаси вологи в ґрунті. Площ з недостатнім рівнем взагалі не було зафіксовано. А станом на 1 вересня ситуація погіршилась. Якщо відсутня вода в каналі, то й в криниці також пересихає, це взаємозв'язок», — каже Михайло Тимощук.



Чому на Волині виникло маловоддя



Науковиця Тетяна Павловська, яка 25 років спостерігає за водоймами в області, каже: річки Волині мають рівнинний характер течії, води живляться опадами, найбільше в зимовий період, а навесні, влітку та восени стоки суттєво зменшуються.



«В нас річки залежать від температури і опадів. Температура не сприяє річкам, бо це збільшує випаровування. В нас змінився режим випадання опадів. Якщо раніше опади випадали рівномірно, вони встигали наситити ґрунтові води і таким чином підпоїти річку», — твердить науковиця.



Зі слів Тетяни Павловської, якщо після півторамісячної посухи випадає сильна злива, то для річки вона не несе користі, бо лише трохи підніме рівень, але при високій температурі частина цієї вологи випарується.



На думку кандидатки географічних наук, доможуть зберегти водойми зростання кількості опадів та державне регулювання господарчих процесів.



«Луга і Стир в критичному стані. Ці річки протікають через великі міста. Забудова у містах штучно підвищує температуру і впливає на випаровування річок та озер. Треба застосовувати штучні поверхні, які здатні пропускати вологу. Бо якщо ми беремо з річки більше, ніж вона здатна відновити, то ми тільки посилимо цю проблему», — каже науковиця.



Протягом цього тижня на Волині температура повітря коливатиметься від 10 до 21 градуса тепла, подекуди пройде дрібний дощ, додала чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Надія Голя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині — 263 озера та протікає 147 річок. Станом на початок вересня в області зафіксували критичне зниження рівнів води в усіх річках та озерах. На окремих водоймах рівні води досягли історичних мінімумів, а в деяких селах пересихають криниці.Нині найкритичніша ситуація на річках Луга та Стир, розповіла Суспільному інженерка-гідротехнік Регіонального офісу водних ресурсівСпостережниця водного постадвічі на день заміряє глибину річки Турія поблизу центрального пляжу в Ковелі.«125 см — річка. Я працюю 7 років, і це критично мінімальний рівень, каже Юлія Мельник. — Зараз вода стояча і такий стан річки вже більше як 4 місяці. Течії немає і річка дуже забруднена стає. Два роки тому був максимальний рівень 240 см».Ковельчанинкаже: річка Турія завжди була повноводна, такого обміління чоловік не пригадує.«Катастрофа така природня, сухо, засуха і вода повністю впала, — говорить Олексій Сакевич. — Де берега, була вода, і вишка, щоб стрибати. Люди приходили купатися. У зв'язку з воєнним станом чи що людей поменшало».За словами чергової синоптикині гідрометеоцентру Надії Голі, цього року з квітня по серпень в області випало від 44 до 71 відсотка опадів від норми.Тому маловоддя спостерігається у всіх водоймах Волині, каже інженерка-гідротехнік Регіонального офісу водних ресурсів Олена Митрофанюк.«Рекордні мілини спостерігаємо на річці Прип'ять. Це ділянка поблизу села Річиця, озеро Любязь, річка Стир поблизу Колок, річка Турія в місті Ковель, і річка Західний Буг в селі Литовеж. Саме на цих річках рівні води побили історичні мінімуми», — говорить Олена Митрофанюк.1 вересня рівень води у Світязі зафіксовано на рівні 98 сантиметри при нормі 140. Це на 24 сантиметри нижче, ніж торік, каже інженерка-гідротехнік Олена Митрофанюк. Жителька села Світязь Катерина щодня плаває в озері.«На початку літа в озері було багато води, було комфортно, а зараз я просто в шоці від того, що озера нема, — розповідає Катерина Бойко. — Раніше було обміління, були коси, але не настільки і не так багато, і вода не тікала від нас».В області також обміліли колодязі. Жителька Переспикаже: у всіх сільських криницях зникла вода.«Два місяці тут немає води. Ходжу по сусідам в колонках беру, але вже і по колонках закінчується, — каже Ольга Шевчук. — Збираю дощову воду, щоб щось помити і постірати. А їсти хтось дасть з сусідів, кому не жалко з колонки».За даними регіонального офісу водних ресурсів, на Волині налічується 1267 штучних ставків, 11 водосховищ, безліч необлікованих копанок та свердловин. Вони впливають на рівень води у криницях.«Така ситуація в колодязях, бо знизився рівень ґрунтових вод і в багатьох селах люди масово будують свердловини. За рахунок цього водоносний горизонт зменшується, бо потреба більше стала. А наповнення немає водою, тому що опадів немає», — каже Олена Митрофанюк.Пересохли на Волині й меліоративні канали. Це — меліоративний канал поблизу села Старий Мосир Ковельського району. Після зими, розповідає волинянин, тут все було залито водою.«Тут все розливалося. Ну а цей рік такий, що немає води. І при тому води немає майже скрізь. Зараз я живу в Рожище, там в Стирові так само води немає, він майже пересихає. Ще такого ніколи не бачив», — говорить Андрій Корольчук.На території області є понад 15 тисяч кілометрів меліоративних каналів, у половині з них нині немає води, говорить керівник Волинської регіональної філії Державної установи «Українські гідромеліоративні системи»«Станом на 1 квітня 73% каналів мали надмірні запаси вологи в ґрунті. Площ з недостатнім рівнем взагалі не було зафіксовано. А станом на 1 вересня ситуація погіршилась. Якщо відсутня вода в каналі, то й в криниці також пересихає, це взаємозв'язок», — каже Михайло Тимощук.Науковиця Тетяна Павловська, яка 25 років спостерігає за водоймами в області, каже: річки Волині мають рівнинний характер течії, води живляться опадами, найбільше в зимовий період, а навесні, влітку та восени стоки суттєво зменшуються.«В нас річки залежать від температури і опадів. Температура не сприяє річкам, бо це збільшує випаровування. В нас змінився режим випадання опадів. Якщо раніше опади випадали рівномірно, вони встигали наситити ґрунтові води і таким чином підпоїти річку», — твердить науковиця.Зі слів, якщо після півторамісячної посухи випадає сильна злива, то для річки вона не несе користі, бо лише трохи підніме рівень, але при високій температурі частина цієї вологи випарується.На думку кандидатки географічних наук, доможуть зберегти водойми зростання кількості опадів та державне регулювання господарчих процесів.«Луга і Стир в критичному стані. Ці річки протікають через великі міста. Забудова у містах штучно підвищує температуру і впливає на випаровування річок та озер. Треба застосовувати штучні поверхні, які здатні пропускати вологу. Бо якщо ми беремо з річки більше, ніж вона здатна відновити, то ми тільки посилимо цю проблему», — каже науковиця.Протягом цього тижня на Волині температура повітря коливатиметься від 10 до 21 градуса тепла, подекуди пройде дрібний дощ, додала чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Надія Голя.

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