Біля узбережжя Польщі знайшли російський військовий дрон





Про це у мережі X повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише



"У районі пляжу в населеному пункті Русіново поблизу Ярославця армія виявила та підняла з Балтійського моря дрон. Попередній огляд свідчить, що це військовий безпілотник, який походить з Росії", – повідомив Косіняк-Камиш.



За його словами, на місці військові проводять необхідні заходи для забезпечення безпеки території та піднятого обладнання.



11 вересня в Румунії виявили уламки чотирьох безпілотників, деякі були з бойовою частиною.

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