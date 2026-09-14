Біля узбережжя Польщі знайшли російський військовий дрон
Сьогодні, 15:59
Поблизу населеного пункту Русіново, неподалік Ярославця, польські військові виявили та підняли з Балтійського моря безпілотник. Попередньо, він має російське військове походження.
Про це у мережі X повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише LB.ua.
"У районі пляжу в населеному пункті Русіново поблизу Ярославця армія виявила та підняла з Балтійського моря дрон. Попередній огляд свідчить, що це військовий безпілотник, який походить з Росії", – повідомив Косіняк-Камиш.
За його словами, на місці військові проводять необхідні заходи для забезпечення безпеки території та піднятого обладнання.
11 вересня в Румунії виявили уламки чотирьох безпілотників, деякі були з бойовою частиною.
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Про це у мережі X повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише LB.ua.
"У районі пляжу в населеному пункті Русіново поблизу Ярославця армія виявила та підняла з Балтійського моря дрон. Попередній огляд свідчить, що це військовий безпілотник, який походить з Росії", – повідомив Косіняк-Камиш.
За його словами, на місці військові проводять необхідні заходи для забезпечення безпеки території та піднятого обладнання.
11 вересня в Румунії виявили уламки чотирьох безпілотників, деякі були з бойовою частиною.
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