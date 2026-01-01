У Луцьку жінка вбила колишнього чоловіка





Про це



Подія трапилася зранку 12 вересня у Луцьку. Під час спільного розпивання алкогольних напоїв 58-річна місцева жителька завдала своєму колишньому чоловікові ножового поранення в живіт. Від отриманих травм 53-річний чоловік помер.



На місце події прибули поліцейські. Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі вже повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.



За скоєне жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські затримали лучанку за смертельне ножове поранення колишнього чоловіка.Про це повідомили у поліції Волині.Подія трапилася зранку 12 вересня у Луцьку. Під час спільного розпивання алкогольних напоїв 58-річна місцева жителька завдала своєму колишньому чоловікові ножового поранення в живіт. Від отриманих травм 53-річний чоловік помер.На місце події прибули поліцейські. Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі вже повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.За скоєне жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

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