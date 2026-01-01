Заступник Луцького міського голови Валентин Хаймик написав заяву на звільнення

Заступник Луцького міського головиподав заяву про звільнення з посади. Причиною такого рішення він назвав принципові розбіжності з нинішнім керівництвом міської ради.Про це Валентин Хаймик повідомив у понеділок ввечері, 14 вересня, у соцмережах.За його словами, у квітні цього року він як представник громадянського руху «Свідомі» долучився до команди тодішньої секретарки Луцької міської ради. На посаді заступника міського голови Хаймик відповідав за сфери містобудування, архітектури та земельних ресурсів.Посадовець зазначив, що після звільнення Катерини Шкльоди між його командою та нинішнім керівництвом міськради виникли принципові розбіжності щодо подальшої роботи.«Для мене тут важливий простий принцип: відповідальність має йти разом із можливістю впливати на рішення. За інших умов залишатися частиною управлінської команди не вважаю правильним», – написав Валентин Хаймик.Він додав, що погодився на пропозицію залишити посаду заступника міського голови та подав відповідну заяву.Хаймик наголосив, що його рішення не пов'язане з особистими конфліктами чи боротьбою за посади. За його словами, йдеться про різне бачення роботи міської влади та принципів ухвалення рішень.«За свою роботу та власні рішення я готовий відповідати. Водночас не вважаю правильним нести політичну відповідальність за подальші рішення та підходи, яких не поділяю», – зазначив він.Водночас до ухвалення остаточного рішення сесією Луцької міської ради Валентин Хаймик продовжуватиме виконувати повноваження заступника міського голови.