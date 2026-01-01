Гнетньов, Чіпак, Чебелюк: Разумовський пояснив свіжі кадрові рішення в Луцькраді

Андрій Разумовський прокоментував низку кадрових рішень та інформацію про можливі зміни у міській владі.



Зокрема він пояснив, чому (Сиротинської) та чи справді під загрозою звільнення перша заступниця міського голови Ірина Чебелюк.



Про це він розповів в інтерв’ю Віталію Ткачуку.



Чому пішов Ігор Гнетньов

Як відомо, директор КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» Ігор Гнетньов написав заяву про припинення виконання обов’язків, яку підтримали депутати на сесії 26 серпня. Виконувати обов’язки директора медустанови взявся депутат міської ради Олександр Козлюк, який до того був заступником з економічних питань.



Разумовський пояснив, що фактично про звільнення Гнетньова не йдеться: він був медичним директором і паралельно тимчасово виконував обов’язки керівника закладу. Тепер він продовжує працювати медичним директором, а тимчасове керівництво передали Козлюку.



«Гнетньов не був керівником. Він був тимчасово виконуючим обов’язки і був медичним директором. Ми його повернули на його постійну посаду – медичного директора, а тимчасово виконуючим обов’язки призначили Козлюка. Козлюка поки не плануємо призначати на постійно», – сказав Разумовський.



За словами в. о. міського голови, місто має плани щодо розвитку самого медичного об’єкта. Нині його площа, за словами Разумовського, становить близько 600 квадратних метрів, однак у мерії вже розглядають варіанти його розширення.



«Об’єкт дуже гарний, але він дуже маленький – там 600 квадратів. У нас є план його розвитку. Можливо, я поки не буду казати, але є в нас ідея, як ми маємо це розширити, збільшити і покращити», – зазначив він.



Чому пішла Чіпак (Сиротинська)

Окремо в інтерв’ю йшлося про звільнення багаторічної очільниці департаменту муніципальної варти Юлії Чіпак, яку в Луцьку багато років знають також за прізвищем Сиротинська.



Ведучий нагадав, що перед звільненням Чіпак отримала дві догани, та запитав Разумовського, чи був він особисто ініціатором її звільнення.



Разумовський відповів, що долучився до цієї історії вже тоді, коли процедура фактично дійшла до завершальної стадії.



«Насправді я був уже на фінальній стадії цих подій, і мені залишалося тільки підписати розпорядження. Тобто не зовсім моя заслуга», – сказав він.



Водночас після розмови про Сиротинську Разумовський ширше висловився про своє ставлення до роботи чиновників міськради. За його словами, частина посадовців, які багато років очолюють окремі структури, починають сприймати їх як власні «приватні підрозділи».



«Багато чиновників Луцької міськради вважають, що це їхні приватні якісь підрозділи, що вони там працювали більше десяти років і в них там якесь своє бачення. А я вважаю, що в нас сьогодні є тільки інтереси громади. Якщо це цікаво для громади – робимо. Не цікаво – не робимо», – заявив Разумовський.



Чи піде Чебелюк

Також Разумовський прокоментував чутки про нібито складні стосунки з першою заступницею міського голови Іриною Чебелюк та можливість її звільнення.



Він категорично заперечив, що планує її звільняти, і заявив, що особистого конфлікту між ними немає.



«У мене немає складних стосунків ні з ким у міській раді. У нас з Іриною Іванівною прекрасні стосунки. Я жодної хвилини не думав, щоб її звільняти. Вона відповідає за свої напрямки, якими займається багато років, і в мене ніколи з нею не було конфліктів», – сказав Разумовський.



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виконувач обов’язків міського голови Луцькапрокоментував низку кадрових рішень та інформацію про можливі зміни у міській владі.Зокрема він пояснив, чому Ігор Гнетньов перестав тимчасово очолювати реабілітаційний центр , яку роль сам Разумовський відіграв у звільненні багаторічної керівниці департаменту муніципальної варти Юлії Чіпак та чи справді під загрозою звільнення перша заступниця міського головиПро це він розповів в інтерв’юЯк відомо, директор КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» Ігор Гнетньов написав заяву про припинення виконання обов’язків, яку підтримали депутати на сесії 26 серпня. Виконувати обов’язки директора медустанови взявся депутат міської ради, який до того був заступником з економічних питань.Разумовський пояснив, що фактично про звільнення Гнетньова не йдеться: він був медичним директором і паралельно тимчасово виконував обов’язки керівника закладу. Тепер він продовжує працювати медичним директором, а тимчасове керівництво передали Козлюку.«Гнетньов не був керівником. Він був тимчасово виконуючим обов’язки і був медичним директором. Ми його повернули на його постійну посаду – медичного директора, а тимчасово виконуючим обов’язки призначили Козлюка. Козлюка поки не плануємо призначати на постійно», – сказав Разумовський.За словами в. о. міського голови, місто має плани щодо розвитку самого медичного об’єкта. Нині його площа, за словами Разумовського, становить близько 600 квадратних метрів, однак у мерії вже розглядають варіанти його розширення.«Об’єкт дуже гарний, але він дуже маленький – там 600 квадратів. У нас є план його розвитку. Можливо, я поки не буду казати, але є в нас ідея, як ми маємо це розширити, збільшити і покращити», – зазначив він.Окремо в інтерв’ю йшлося про звільнення багаторічної очільниці департаменту муніципальної варти Юлії Чіпак, яку в Луцьку багато років знають також за прізвищем Сиротинська.Ведучий нагадав, що перед звільненням Чіпак отримала дві догани, та запитав Разумовського, чи був він особисто ініціатором її звільнення.Разумовський відповів, що долучився до цієї історії вже тоді, коли процедура фактично дійшла до завершальної стадії.«Насправді я був уже на фінальній стадії цих подій, і мені залишалося тільки підписати розпорядження. Тобто не зовсім моя заслуга», – сказав він.Водночас після розмови про Сиротинську Разумовський ширше висловився про своє ставлення до роботи чиновників міськради. За його словами, частина посадовців, які багато років очолюють окремі структури, починають сприймати їх як власні «приватні підрозділи».«Багато чиновників Луцької міськради вважають, що це їхні приватні якісь підрозділи, що вони там працювали більше десяти років і в них там якесь своє бачення. А я вважаю, що в нас сьогодні є тільки інтереси громади. Якщо це цікаво для громади – робимо. Не цікаво – не робимо», – заявив Разумовський.Також Разумовський прокоментував чутки про нібито складні стосунки з першою заступницею міського головита можливість її звільнення.Він категорично заперечив, що планує її звільняти, і заявив, що особистого конфлікту між ними немає.«У мене немає складних стосунків ні з ким у міській раді. У нас з Іриною Іванівною прекрасні стосунки. Я жодної хвилини не думав, щоб її звільняти. Вона відповідає за свої напрямки, якими займається багато років, і в мене ніколи з нею не було конфліктів», – сказав Разумовський.

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