Росіяни вдарили по пасажирському потягу Дніпро — Запоріжжя: загинула провідниця
Сьогодні, 15:07
Російські окупанти атакували потяг сполученням Дніпро — Запоріжжя. Унаслідок атаки загинула одна з провідниць поїзда.
Про це повідомили в «Укрзалізниці», пише Громадське.
Ще зранку голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський опублікував відео охопленого вогнем вагона потяга.
За словами Перцовського, під час моніторингу загроз потяг завчасно зупинили, пасажири перейшли в мобільне укриття й не постраждали.
Згодом в УЗ повідомили про загибель провідниці через атаку на пасажирський поїзд. Там кажуть, що вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку.
Зазначимо, що 8 вересня російські війська атакували вже три пасажирські поїзди.
На Сумщині росіяни двічі атакували пасажирські поїзди, повідомили в ОВА. росіяни завдали удару по поїзду сполученням Київ — Суми, унаслідок чого виникла пожежа й довелося евакуювати 90 людей, минулося без постраждалих, повідомили в УЗ.
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Про це повідомили в «Укрзалізниці», пише Громадське.
Ще зранку голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський опублікував відео охопленого вогнем вагона потяга.
За словами Перцовського, під час моніторингу загроз потяг завчасно зупинили, пасажири перейшли в мобільне укриття й не постраждали.
Згодом в УЗ повідомили про загибель провідниці через атаку на пасажирський поїзд. Там кажуть, що вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку.
Зазначимо, що 8 вересня російські війська атакували вже три пасажирські поїзди.
На Сумщині росіяни двічі атакували пасажирські поїзди, повідомили в ОВА. росіяни завдали удару по поїзду сполученням Київ — Суми, унаслідок чого виникла пожежа й довелося евакуювати 90 людей, минулося без постраждалих, повідомили в УЗ.
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