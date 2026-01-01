Росіяни вдарили по пасажирському потягу Дніпро — Запоріжжя: загинула провідниця





Про це повідомили в «Укрзалізниці», пише



Ще зранку голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський опублікував відео охопленого вогнем вагона потяга.



За словами Перцовського, під час моніторингу загроз потяг завчасно зупинили, пасажири перейшли в мобільне укриття й не постраждали.



Згодом в УЗ повідомили про загибель провідниці через атаку на пасажирський поїзд. Там кажуть, що вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку.



Зазначимо, що 8 вересня російські війська атакували вже три пасажирські поїзди.



На Сумщині росіяни двічі атакували пасажирські поїзди, повідомили в ОВА. росіяни завдали удару по поїзду сполученням Київ — Суми, унаслідок чого виникла пожежа й довелося евакуювати 90 людей, минулося без постраждалих, повідомили в УЗ.

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