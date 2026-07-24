У Луцьку звільнили директорку муніципальної варти Юлію Чіпак
Сьогодні, 12:12
У Луцьку звільнили директорку департаменту муніципальної варти Луцька Юлію Чіпак.
Відповідне розпорядження 13 серпня підписав секретар міської ради Андрій Разумовський. Причиною звільнення у документі вказали «систематичне невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на неї згідно з посадовою інструкцією».
Окрім того, посадовиці оголосили дві догани — від 24.07.2026 року та 12.08.2026 року відповідно до акту службового розслідування.
14 серпня Суспільне зв'язалося телефоном з колишньою директоркою департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлією Чіпак.
«Я нічого не буду коментувати», — відповіла звільнена посадовиця.
Довідково: за даними Youcontrol, Юлія Чіпак (Сиротинська) очолювала Департамент Муніципальної варти Луцької міської ради з 1 вересня 2015 року. У 2020 році посадовиця займалася питанням знесення торгових контейнерів на Центральному ринку Луцька.
Які завдання виконує муніципальна варта Луцька
забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
контроль за дотриманням чинного законодавства про благоустрій населених пунктів та Правил благоустрою м. Луцька;
здійснення контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на території міста, згідно чинного законодавства;
проведення демонтажів та очищення території від незаконно встановлених тимчасових споруд, різноманітних конструкцій, сараїв, МАФів, парканів, обмежувачів руху, безхазяйного майна, конструкцій колісних транспортних засобів та пересувних об'єктів торгівлі тощо;
реалізація, впровадження програми «Безпечне місто», встановлення камер відеоспостереження, здійснення аналітичних заходів в реалізації програми «Безпечне місто»;
організація паркувального простору та контроль за функціонуванням майданчиків для платного паркування транспортних засобів в рамках реалізації додатку «SmartLutsk».
здійснення контролю щодо недопущення незаконної торгівлі, торгівлі з рук у невстановлених місцях на території міста.
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Відповідне розпорядження 13 серпня підписав секретар міської ради Андрій Разумовський. Причиною звільнення у документі вказали «систематичне невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на неї згідно з посадовою інструкцією».
Окрім того, посадовиці оголосили дві догани — від 24.07.2026 року та 12.08.2026 року відповідно до акту службового розслідування.
14 серпня Суспільне зв'язалося телефоном з колишньою директоркою департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлією Чіпак.
«Я нічого не буду коментувати», — відповіла звільнена посадовиця.
Довідково: за даними Youcontrol, Юлія Чіпак (Сиротинська) очолювала Департамент Муніципальної варти Луцької міської ради з 1 вересня 2015 року. У 2020 році посадовиця займалася питанням знесення торгових контейнерів на Центральному ринку Луцька.
Які завдання виконує муніципальна варта Луцька
забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
контроль за дотриманням чинного законодавства про благоустрій населених пунктів та Правил благоустрою м. Луцька;
здійснення контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на території міста, згідно чинного законодавства;
проведення демонтажів та очищення території від незаконно встановлених тимчасових споруд, різноманітних конструкцій, сараїв, МАФів, парканів, обмежувачів руху, безхазяйного майна, конструкцій колісних транспортних засобів та пересувних об'єктів торгівлі тощо;
реалізація, впровадження програми «Безпечне місто», встановлення камер відеоспостереження, здійснення аналітичних заходів в реалізації програми «Безпечне місто»;
організація паркувального простору та контроль за функціонуванням майданчиків для платного паркування транспортних засобів в рамках реалізації додатку «SmartLutsk».
здійснення контролю щодо недопущення незаконної торгівлі, торгівлі з рук у невстановлених місцях на території міста.
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