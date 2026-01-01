На Волині у пакеті виявили тіло новонародженої дитини

На Волині у пакеті виявили тіло новонародженої дитини
Тіло новонародженої дитини було виявлено поблизу вуличної вбиральні у прозорому поліетиленовому пакеті, а поруч із ним – плаценту.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 7 серпня 2026 року, пише Ковель.Медіа.

Відомо, що інцидент стався 3 серпня, але в якому саме населеному пункті – в Єдиному реєстрі судових рішень не вказується.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Пункт 2 цієї частини стосується вбивства малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності.

За цей злочин загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Теги: Волинь, дитина, тіло
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