На Волині у пакеті виявили тіло новонародженої дитини





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 7 серпня 2026 року, пише



Відомо, що інцидент стався 3 серпня, але в якому саме населеному пункті – в Єдиному реєстрі судових рішень не вказується.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Пункт 2 цієї частини стосується вбивства малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності.



За цей злочин загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тіло новонародженої дитини було виявлено поблизу вуличної вбиральні у прозорому поліетиленовому пакеті, а поруч із ним – плаценту.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 7 серпня 2026 року, пише Ковель.Медіа Відомо, що інцидент стався 3 серпня, але в якому саме населеному пункті – в Єдиному реєстрі судових рішень не вказується.Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Пункт 2 цієї частини стосується вбивства малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності.За цей злочин загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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