У Познані дві жінки напали на чоловіків з України
Сьогодні, 14:04
У польській Познані дві жінки напали на двох чоловіків. Відео інциденту поширюють у соцмережах. Поліція підтвердила, що проводить перевірку обставин події.
Про це пишуть Wiadomosci, повідомляє LB.ua.
Інцидент стався в ніч проти 13 серпня біля закладу харчування. На відео видно, як одна з жінок ображає чоловіків, плює в одного з них, перекидає на них вуличну парасолю та б'є по голові. Після цього друга жінка підбігає та нападає на іншого чоловіка.
Також на відео чути висловлювання, з яких можна припустити, що нападниці вважали чоловіків українцями. Утім, у поліції наразі не підтверджують їхнє громадянство.
Речник поліції Познані Анджей Боров'як повідомив, що правоохоронці вже встановлюють учасників події. Менеджер закладу має звернутися до поліції із заявою.
У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі також підтвердили, що поліція проводить відповідні заходи у справі відео.
Напади на українців в Польщі
У Кракові чоловік напав на українку, яка виходила з магазину. Також він накинувся на громадянина України, який знімав інцидент на відео. Згодом сам нападник прийшов до поліції.
У Гданську на території дачного масиву нетверезий поляк напав на людей через вигаданий привід. Спочатку він ображав перехожого, акцент якого йому не сподобався, а потім накинувся на батька та сина, бо вважав їх українцями.
Поліцейські Ґдині затримали громадянина Польщі, який скоїв напад на українку. Чоловік двічі вдарив жінку дерев’яною палицею для ходьби в потилицю, після чого втік із місця події.
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Про це пишуть Wiadomosci, повідомляє LB.ua.
Інцидент стався в ніч проти 13 серпня біля закладу харчування. На відео видно, як одна з жінок ображає чоловіків, плює в одного з них, перекидає на них вуличну парасолю та б'є по голові. Після цього друга жінка підбігає та нападає на іншого чоловіка.
Також на відео чути висловлювання, з яких можна припустити, що нападниці вважали чоловіків українцями. Утім, у поліції наразі не підтверджують їхнє громадянство.
Речник поліції Познані Анджей Боров'як повідомив, що правоохоронці вже встановлюють учасників події. Менеджер закладу має звернутися до поліції із заявою.
У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі також підтвердили, що поліція проводить відповідні заходи у справі відео.
Напади на українців в Польщі
У Кракові чоловік напав на українку, яка виходила з магазину. Також він накинувся на громадянина України, який знімав інцидент на відео. Згодом сам нападник прийшов до поліції.
У Гданську на території дачного масиву нетверезий поляк напав на людей через вигаданий привід. Спочатку він ображав перехожого, акцент якого йому не сподобався, а потім накинувся на батька та сина, бо вважав їх українцями.
Поліцейські Ґдині затримали громадянина Польщі, який скоїв напад на українку. Чоловік двічі вдарив жінку дерев’яною палицею для ходьби в потилицю, після чого втік із місця події.
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