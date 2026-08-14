У Познані дві жінки напали на чоловіків з України





Про це пишуть Wiadomosci, повідомляє



Інцидент стався в ніч проти 13 серпня біля закладу харчування. На відео видно, як одна з жінок ображає чоловіків, плює в одного з них, перекидає на них вуличну парасолю та б'є по голові. Після цього друга жінка підбігає та нападає на іншого чоловіка.



Також на відео чути висловлювання, з яких можна припустити, що нападниці вважали чоловіків українцями. Утім, у поліції наразі не підтверджують їхнє громадянство.



Речник поліції Познані Анджей Боров'як повідомив, що правоохоронці вже встановлюють учасників події. Менеджер закладу має звернутися до поліції із заявою.



У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі також підтвердили, що поліція проводить відповідні заходи у справі відео.



Напади на українців в Польщі



У Кракові чоловік напав на українку, яка виходила з магазину. Також він накинувся на громадянина України, який знімав інцидент на відео. Згодом сам нападник прийшов до поліції.



У Гданську на території дачного масиву нетверезий поляк напав на людей через вигаданий привід. Спочатку він ображав перехожого, акцент якого йому не сподобався, а потім накинувся на батька та сина, бо вважав їх українцями.



Поліцейські Ґдині затримали громадянина Польщі, який скоїв напад на українку. Чоловік двічі вдарив жінку дерев’яною палицею для ходьби в потилицю, після чого втік із місця події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У польській Познані дві жінки напали на двох чоловіків. Відео інциденту поширюють у соцмережах. Поліція підтвердила, що проводить перевірку обставин події.Про це пишуть Wiadomosci, повідомляє LB.ua Інцидент стався в ніч проти 13 серпня біля закладу харчування. На відео видно, як одна з жінок ображає чоловіків, плює в одного з них, перекидає на них вуличну парасолю та б'є по голові. Після цього друга жінка підбігає та нападає на іншого чоловіка.Також на відео чути висловлювання, з яких можна припустити, що нападниці вважали чоловіків українцями. Утім, у поліції наразі не підтверджують їхнє громадянство.Речник поліції Познаніповідомив, що правоохоронці вже встановлюють учасників події. Менеджер закладу має звернутися до поліції із заявою.У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі також підтвердили, що поліція проводить відповідні заходи у справі відео.Напади на українців в ПольщіУ Кракові чоловік напав на українку, яка виходила з магазину. Також він накинувся на громадянина України, який знімав інцидент на відео. Згодом сам нападник прийшов до поліції.У Гданську на території дачного масиву нетверезий поляк напав на людей через вигаданий привід. Спочатку він ображав перехожого, акцент якого йому не сподобався, а потім накинувся на батька та сина, бо вважав їх українцями.Поліцейські Ґдині затримали громадянина Польщі, який скоїв напад на українку. Чоловік двічі вдарив жінку дерев’яною палицею для ходьби в потилицю, після чого втік із місця події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію