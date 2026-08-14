Росія відхилила пропозицію Туреччини про перемир’я на Чорному морі





Про це йдеться у коментарі Захарової ЗМІ, інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, пише



"Якщо йдеться про односторонню схему зразка 2022-2023 рр., більш відому як "Чорноморська ініціатива", відповідно до якої Москва призупинила бойові дії в Чорному морі, а точніше – кроки у відповідь для захисту російської портової інфраструктури та енергетичних об'єктів, то повертатися до цього варіанту недоцільно. Умовою реалізації домовленості були аналогічні зустрічні заходи іншої сторони, а вони як раз і не відбулися", - йдеться в повідомленні.



Таку відповідь Захарова дала на запитання чи отримувала російська сторона пропозицію від Туреччини ввести мораторій на воєнні дії в Чорному морі та чи готова розглянути такий варіант.



Як зазначила представниця російського МЗС, нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив ЗМІ про передачу російській та українській сторонам турецьких пропозицій щодо введення мораторію на воєнні дії у Чорному морі. Однак, за її словами, формалізованого турецького звернення Росія через офіційні канали так і не отримала.



Також під час свого інтерв'ю Лавров звинуватив Туреччину та США у відсутності реакції на українські атаки у Чорному морі: "Але не ми це почали. Коли по турецькому суховантажу, танкеру чи цивільному судну б'є дрон Збройних сил України, коли ці ж дрони неодноразово атакують інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму в Каспійському морі, прямо потрапляючи по суднах, що мають відношення до американських компаній Chevron і ExxonMobil, у відповідь на це ні Туреччина, ні Сполучені Штати не заявляють про те, що дії українських терористів неприйнятні".



За словами Лаврова, непублічно Туреччина та віцепрезидент США Джей Ді Венс нібито надіслали сигнали Україні щодо Каспійського трубопровідного консорціуму, з проханням не чіпати його.



Минулого тижня Туреччина закликала Росію та Україну вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі після того, як внаслідок атаки безпілотника поблизу порту в Новоросійську було пошкоджено судно, що належить Туреччині, а троє членів екіпажу отримали серйозні поранення.



9 серпня Фідан заявив, що Туреччина закликала Україну та Росію запровадити мораторій на удари по торгових суднах у Чорному морі. Коментуючи перспективи завершення війни, він визнав, що сторони не схильні йти на поступки, поки мають можливості продовжувати воєнні дії. На думку Фідана, після взаємного виснаження Росія та Україну дійдуть висновку про необхідність сісти за стіл переговорів і укласти мир.



12 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна припинила інтенсивну кампанію ударів безпілотників по нафтових танкерах, які використовують важливий чорноморський порт у Новоросійську, після прохання, висловленого наприкінці минулого місяця Джей Ді Венсом.



Вашингтон був стурбований тим, що Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки та завдає шкоди американським компаніям, атакуючи танкери з нафтою, яка транспортується трубопроводом з Казахстану до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійська.



З того часу Україна не завдавала ударів по танкерах поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму та погодилася не атакувати не російські судна, за умови, що вони не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі.



Зазначимо, в ніч проти 29 травня РФ завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну, яке йшло з порту в Одеській області до Туреччини. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не бачить доцільності повертатися до "Чорноморської ініціативи" зразка 2022-2023 років і призупиняти бойові дії у Чорному морі.Про це йдеться у коментаріЗМІ, інтерв'ю міністра закордонних справ РФ, пише Українська правда "Якщо йдеться про односторонню схему зразка 2022-2023 рр., більш відому як "Чорноморська ініціатива", відповідно до якої Москва призупинила бойові дії в Чорному морі, а точніше – кроки у відповідь для захисту російської портової інфраструктури та енергетичних об'єктів, то повертатися до цього варіанту недоцільно. Умовою реалізації домовленості були аналогічні зустрічні заходи іншої сторони, а вони як раз і не відбулися", - йдеться в повідомленні.Таку відповідь Захарова дала на запитання чи отримувала російська сторона пропозицію від Туреччини ввести мораторій на воєнні дії в Чорному морі та чи готова розглянути такий варіант.Як зазначила представниця російського МЗС, нещодавно міністр закордонних справ Туреччинизаявив ЗМІ про передачу російській та українській сторонам турецьких пропозицій щодо введення мораторію на воєнні дії у Чорному морі. Однак, за її словами, формалізованого турецького звернення Росія через офіційні канали так і не отримала.Також під час свого інтерв'ю Лавров звинуватив Туреччину та США у відсутності реакції на українські атаки у Чорному морі: "Але не ми це почали. Коли по турецькому суховантажу, танкеру чи цивільному судну б'є дрон Збройних сил України, коли ці ж дрони неодноразово атакують інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму в Каспійському морі, прямо потрапляючи по суднах, що мають відношення до американських компаній Chevron і ExxonMobil, у відповідь на це ні Туреччина, ні Сполучені Штати не заявляють про те, що дії українських терористів неприйнятні".За словами Лаврова, непублічно Туреччина та віцепрезидент США Джей Ді Венс нібито надіслали сигнали Україні щодо Каспійського трубопровідного консорціуму, з проханням не чіпати його.Минулого тижня Туреччина закликала Росію та Україну вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі після того, як внаслідок атаки безпілотника поблизу порту в Новоросійську було пошкоджено судно, що належить Туреччині, а троє членів екіпажу отримали серйозні поранення.9 серпня Фідан заявив, що Туреччина закликала Україну та Росію запровадити мораторій на удари по торгових суднах у Чорному морі. Коментуючи перспективи завершення війни, він визнав, що сторони не схильні йти на поступки, поки мають можливості продовжувати воєнні дії. На думку Фідана, після взаємного виснаження Росія та Україну дійдуть висновку про необхідність сісти за стіл переговорів і укласти мир.12 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна припинила інтенсивну кампанію ударів безпілотників по нафтових танкерах, які використовують важливий чорноморський порт у Новоросійську, після прохання, висловленого наприкінці минулого місяця Джей Ді Венсом.Вашингтон був стурбований тим, що Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки та завдає шкоди американським компаніям, атакуючи танкери з нафтою, яка транспортується трубопроводом з Казахстану до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійська.З того часу Україна не завдавала ударів по танкерах поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму та погодилася не атакувати не російські судна, за умови, що вони не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі.Зазначимо, в ніч проти 29 травня РФ завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну, яке йшло з порту в Одеській області до Туреччини. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

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