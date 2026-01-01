У Торчинській громаді розповіли про національний спротив та рух опору

У Торчинській громаді розповіли про національний спротив та рух опору
У Торчинській громаді Луцького району провели інформаційно-просвітницький захід на тему «Національний спротив та рух опору в системі всеохоплюючої оборони держави».

Захід організували за участі та сприяння Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з КЗ «Волинський обласний центр підготовки населення до національного спротиву». Участь у ньому взяли працівники Торчинської селищної ради.

Під час зустрічі учасникам розповіли про національний спротив, роль руху опору в обороні держави та підготовку громадян до дій в умовах сучасних загроз.

Окремо йшлося про історію становлення, специфіку діяльності та бойовий шлях Сил спеціальних операцій ЗСУ, основи теорії спеціальних операцій і принципи асиметричного протистояння.

Також учасникам нагадали про історичну тяглість української визвольної боротьби — від Армії Української Народної Республіки, збройного підпілля ОУН та Української повстанської армії до сучасного руху опору України.


Організатори наголошують, що досвід попередніх поколінь борців за незалежність є частиною сучасної системи захисту держави, яку продовжують розвивати Сили спеціальних операцій.

Наприкінці заходу громадян закликали долучатися до Руху опору та проходити відповідну підготовку.

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