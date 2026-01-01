У Торчинській громаді розповіли про національний спротив та рух опору





Захід організували за участі та сприяння



Під час зустрічі учасникам розповіли про національний спротив, роль руху опору в обороні держави та підготовку громадян до дій в умовах сучасних загроз.



Окремо йшлося про історію становлення, специфіку діяльності та бойовий шлях Сил спеціальних операцій ЗСУ, основи теорії спеціальних операцій і принципи асиметричного протистояння.



Також учасникам нагадали про історичну тяглість української визвольної боротьби — від Армії Української Народної Республіки, збройного підпілля ОУН та Української повстанської армії до сучасного руху опору України.





Організатори наголошують, що досвід попередніх поколінь борців за незалежність є частиною сучасної системи захисту держави, яку продовжують розвивати Сили спеціальних операцій.



Наприкінці заходу громадян закликали

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Торчинській громаді Луцького району провели інформаційно-просвітницький захід на тему «Національний спротив та рух опору в системі всеохоплюючої оборони держави».Захід організували за участі та сприяння Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з КЗ «Волинський обласний центр підготовки населення до національного спротиву». Участь у ньому взяли працівники Торчинської селищної ради.Під час зустрічі учасникам розповіли про національний спротив, роль руху опору в обороні держави та підготовку громадян до дій в умовах сучасних загроз.Окремо йшлося про історію становлення, специфіку діяльності та бойовий шлях Сил спеціальних операцій ЗСУ, основи теорії спеціальних операцій і принципи асиметричного протистояння.Також учасникам нагадали про історичну тяглість української визвольної боротьби — від Армії Української Народної Республіки, збройного підпілля ОУН та Української повстанської армії до сучасного руху опору України.Організатори наголошують, що досвід попередніх поколінь борців за незалежність є частиною сучасної системи захисту держави, яку продовжують розвивати Сили спеціальних операцій.Наприкінці заходу громадян закликали долучатися до Руху опору та проходити відповідну підготовку.

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