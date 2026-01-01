У місті на Волині тимчасово перекриють залізний переїзд





Про це 13 серпня повідомили у Володимирській міській раді, пише



Переїзд перекриють з 08:00 14 серпня до 17:00 15 серпня 2026 року у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на стрілочних переводах.



Об'їзд закритого переїзду здійснюватиметься відповідно до погодженої схеми організації дорожнього руху.



Як повідомляють залізничники, за умови швидкого та безперебійного виконання робіт рух через переїзд можуть відкрити раніше зазначеного терміну.



Мешканців просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 та 15 серпня у Володимирі перекриють залізничний переїзд на перехресті вулиць Князя Олега та Привокзальної. Там триватиме ремонт.Про це 13 серпня повідомили у Володимирській міській раді, пише Суспільне Переїзд перекриють з 08:00 14 серпня до 17:00 15 серпня 2026 року у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на стрілочних переводах.Об'їзд закритого переїзду здійснюватиметься відповідно до погодженої схеми організації дорожнього руху.Як повідомляють залізничники, за умови швидкого та безперебійного виконання робіт рух через переїзд можуть відкрити раніше зазначеного терміну.Мешканців просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.

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