У місті на Волині тимчасово перекриють залізний переїзд

У місті на Волині тимчасово перекриють залізний переїзд
14 та 15 серпня у Володимирі перекриють залізничний переїзд на перехресті вулиць Князя Олега та Привокзальної. Там триватиме ремонт.

Про це 13 серпня повідомили у Володимирській міській раді, пише Суспільне.

Переїзд перекриють з 08:00 14 серпня до 17:00 15 серпня 2026 року у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на стрілочних переводах.

Об'їзд закритого переїзду здійснюватиметься відповідно до погодженої схеми організації дорожнього руху.

Як повідомляють залізничники, за умови швидкого та безперебійного виконання робіт рух через переїзд можуть відкрити раніше зазначеного терміну.
У місті на Волині тимчасово перекриють залізний переїзд

Мешканців просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, переїзд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30-річний прикордонник із Луцька вп'яте став чемпіоном світу з джиу-джитсу
Сьогодні, 17:16
У місті на Волині тимчасово перекриють залізний переїзд
Сьогодні, 16:25
Українського репера хотіли вбити у Польщі: що відомо
Сьогодні, 16:15
У Торчинській громаді розповіли про національний спротив та рух опору
Сьогодні, 15:38
Смертельна аварія на Соборності у Луцьку: чи відрахують 19-річного студента з вишу
Сьогодні, 15:32
Медіа
відео
1/8