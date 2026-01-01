30-річний прикордонник із Луцька вп'яте став чемпіоном світу з джиу-джитсу

Богдан Мочульський виборов золоту медаль на чемпіонаті світу з джиу-джитсу в місті Абу-Дабі, що в Об'єднаних Арабських Еміратах.



Про це 14 серпня повідомили в 6-у прикордонному загоні, пише



На шляху до чемпіонського титулу 30-річний Богдан Мочульський провів три поєдинки. У першій сутичці зустрівся з представником Румунії. У півфіналі він здолав суперника, який виступав як нейтральний атлет, та виборов право змагатися за «золото».



У фіналі лучанин змагався також із нейтральним спортсменом. Здолавши його, Богдан Мочульський здобув перемогу і вкотре підтвердив статус одного з найсильніших представників українського джиу-джитсу.



«Світова першість є одним із головних змагань року. Цьогоріч на арені зібралися близько 400 спортсменів із 37 країн. Це вже п'ятий титул чемпіона світу у спортивній кар'єрі Богдана. Золото світової першості — не лише особисте досягнення спортсмена, а й гідне представлення України на міжнародній арені«, — додали в прикордонному загоні.



Довідково: Богдан Мочульський є заслуженим майстром спорту України та нагороджений орденами «За заслуги» III та II ступенів. За час спортивної кар'єри ставав неодноразовим переможцем чемпіонатів Світу та Європи з вказаного виду бойового мистецтва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інструктор з фізичної підготовки та спорту Волинського прикордонного загону, сержантвиборов золоту медаль на чемпіонаті світу з джиу-джитсу в місті Абу-Дабі, що в Об'єднаних Арабських Еміратах.Про це 14 серпня повідомили в 6-у прикордонному загоні, пише Суспільне На шляху до чемпіонського титулу 30-річний Богдан Мочульський провів три поєдинки. У першій сутичці зустрівся з представником Румунії. У півфіналі він здолав суперника, який виступав як нейтральний атлет, та виборов право змагатися за «золото».У фіналі лучанин змагався також із нейтральним спортсменом. Здолавши його, Богдан Мочульський здобув перемогу і вкотре підтвердив статус одного з найсильніших представників українського джиу-джитсу.«Світова першість є одним із головних змагань року. Цьогоріч на арені зібралися близько 400 спортсменів із 37 країн. Це вже п'ятий титул чемпіона світу у спортивній кар'єрі Богдана. Золото світової першості — не лише особисте досягнення спортсмена, а й гідне представлення України на міжнародній арені«, — додали в прикордонному загоні.Богдан Мочульський є заслуженим майстром спорту України та нагороджений орденами «За заслуги» III та II ступенів. За час спортивної кар'єри ставав неодноразовим переможцем чемпіонатів Світу та Європи з вказаного виду бойового мистецтва.

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