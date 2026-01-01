Українського репера хотіли вбити у Польщі: що відомо

Альберта Васильєва). За замахом стоїть російська ФСБ.



Про це повідомляє



У чому РФ звинувачує артиста



Поліція Варшави спільно з Агентством внутрішньої безпеки Польщі затримала кілера, який виявився уродженцем Донбасу.



За даними польських журналістів, Федеральна служба безпеки РФ звинуватила Альберта Васильєва в організації та контролі логістики доставки безпілотників до Московської області.



У Росії стверджують, що ці дрони нібито мали використати для атак на стратегічні об'єкти в російській столиці та її околицях.



Кремль переконує, що безпілотники контрабандою завозилися зі Словаччини через Польщу та Білорусь, а сам Київстонер співпрацює з українськими спецслужбами.



Через це російська влада внесла музиканта до списку осіб, причетних до екстремістської та терористичної діяльності.



Сам шоумен усі звинувачення з боку РФ категорично відкидає.



Що відомо про Київстонера



Альберт Васильєв (Slevin Dadyan) - український відеоблогер, актор та репер. Він здобув широку популярність завдяки коротким гумористичним відео в соцмережах та був одним із засновників відомого українського гурту "Гриби".



Згодом він розпочав сольну музичну кар'єру під псевдонімом Kyivstoner і брав участь у кількох кінопроєктах.



Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну артист публічно засудив російську агресію.



Затримання агента РФ у Польщі



Нагадаємо, польські спецслужби останнім часом активізували викриття диверсійних мереж ФСБ, які намагаються здійснювати терористичні акти та ліквідацію людей на території країн ЄС.



Зокрема, у Варшаві спецслужби затримали кілера РФ, який за вказівкою російських спецслужб готував вбивство громадянина США українського походження.



За даними польської влади, це став перший зафіксований випадок, коли кремлівські агенти планували напад на громадянина США на території країни-члена НАТО.

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