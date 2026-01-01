Смертельна аварія на Соборності у Луцьку: чи відрахують 19-річного студента з вишу

смертельної ДТП на пішохідному переході на проспекті Соборності у Луцьку, у якій загинув 14-річний підліток, продовжує бути здобувачем освіти у Луцькому національному технічному університеті (ЛНТУ).



Про це



За рішенням Луцького міськрайонного суду студент нині перебуває у слідчому ізоляторі без права внесення застави. В навчальному закладі Суспільному підтвердили, що обвинувачений є третьокурсником, навчається у них на спеціальності підприємництва та торгівлі за освітньою програмою «Логістика».



Відповідати на запитання про академічну успішність чи прогули в ЛНТУ відмовилися, посилючись на конфіденційну інформацію.



«Шкода праву особи на приватність переважає суспільний інтерес в отриманні персональних відомостей», — йдеться у відповіді вишу.



Чи можуть відрахувати студента, який перебуває в СІЗО



У ЛНТУ зазначили, що сам факт повідомлення студенту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, наявність щодо нього кримінального провадження чи застосування запобіжного заходу не є самостійною підставою для відрахування.



В університеті пояснили, що законодавство не встановлює окремої процедури дій закладу вищої освіти щодо студента лише через повідомлення йому про підозру або здійснення щодо нього кримінального провадження.



Підстави для відрахування визначені статтею 46 Закону України «Про вищу освіту». Серед них, зокрема, завершення навчання, власне бажання студента, переведення до іншого закладу освіти, невиконання індивідуального навчального плану або порушення умов договору.



Тож відрахувати студента лише через те, що він перебуває під вартою університет не може. Водночас у ЛНТУ зазначили, що рішення щодо продовження навчання, його припинення або зміни освітнього статусу ухвалюватимуть відповідно до чинного законодавства та внутрішніх нормативних актів університету.



Що відомо про смертельну ДТП на Соборності у Луцьку



31 липня о 22:45 на проспекті Соборності у Луцьку 19-річний водій Audi A7 рухаючись на червоний сигнал світлофора, з перевищенням швидкості збив 14-річного пішохода. Усе це сталося на пішохідному переході.



Підліток, якому 4 серпня мало б виповнитися 15 років, загинув на місці ДТП.



Попередньо, водій був тверезий. Відомо, що йому 19 років, він житель села Камінь-Каширського району. 2 серпня водію оголосили підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Йому інкримінують ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.



3 серпня у Луцьку попрощалися з загиблим в аварії 14-річний Олександром Шокуром. Цього ж дня Луцкий міськрайонний суд обрав водію запобіжний захід — 60 діб під вартою. Під час судового засідання він попросив вибачення у батьків загиблого підлітка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19-річний студент, обвинувачений у вчиненні, у якій загинув 14-річний підліток, продовжує бути здобувачем освіти у Луцькому національному технічному університеті (ЛНТУ).Про це Суспільному повідомили у виші у відповідь на інформаційний запит.За рішенням Луцького міськрайонного суду студент нині перебуває у слідчому ізоляторі без права внесення застави. В навчальному закладі Суспільному підтвердили, що обвинувачений є третьокурсником, навчається у них на спеціальності підприємництва та торгівлі за освітньою програмою «Логістика».Відповідати на запитання про академічну успішність чи прогули в ЛНТУ відмовилися, посилючись на конфіденційну інформацію.«Шкода праву особи на приватність переважає суспільний інтерес в отриманні персональних відомостей», — йдеться у відповіді вишу.У ЛНТУ зазначили, що сам факт повідомлення студенту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, наявність щодо нього кримінального провадження чи застосування запобіжного заходу не є самостійною підставою для відрахування.В університеті пояснили, що законодавство не встановлює окремої процедури дій закладу вищої освіти щодо студента лише через повідомлення йому про підозру або здійснення щодо нього кримінального провадження.Підстави для відрахування визначені статтею 46 Закону України «Про вищу освіту». Серед них, зокрема, завершення навчання, власне бажання студента, переведення до іншого закладу освіти, невиконання індивідуального навчального плану або порушення умов договору.Тож відрахувати студента лише через те, що він перебуває під вартою університет не може. Водночас у ЛНТУ зазначили, що рішення щодо продовження навчання, його припинення або зміни освітнього статусу ухвалюватимуть відповідно до чинного законодавства та внутрішніх нормативних актів університету.31 липня о 22:45 на проспекті Соборності у Луцьку 19-річний водій Audi A7 рухаючись на червоний сигнал світлофора, з перевищенням швидкості збив 14-річного пішохода. Усе це сталося на пішохідному переході.Підліток, якому 4 серпня мало б виповнитися 15 років, загинув на місці ДТП.Попередньо, водій був тверезий. Відомо, що йому 19 років, він житель села Камінь-Каширського району. 2 серпня водію оголосили підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Йому інкримінують ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.3 серпня у Луцьку попрощалися з загиблим в аварії 14-річнийЦього ж дня Луцкий міськрайонний суд обрав водію запобіжний захід — 60 діб під вартою. Під час судового засідання він попросив вибачення у батьків загиблого підлітка.

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