На Волині поліцейські привітали з 8-річчям доньку загиблого колеги
Сьогодні, 14:59
Сьогодні в центрі реінтеграції «Волинь» була особлива подія: сюди завітала сім’я Гіренків, яка має іменинницю – Анні виповнилось 8 років.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подарунки, теплі слова, щирі обійми й трохи святкового настрою - те, що ми можемо подарувати дитині, яка росте без тата. Роман Гіренко загинув як Герой три роки тому у війні з росією.
«Ми знаємо, що жоден подарунок не замінить батька. Але можемо бути поруч, підтримувати родину і берегти пам’ять про людину, яка назавжди залишиться частиною нашої поліцейської родини», - сказав Роман Масловський, начальник управління кадрового забезпечення.
"З днем народження, маленька! Нехай у твоєму житті буде багато світла, добрих людей і здійснених мрій", - наголошують поліцейські.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подарунки, теплі слова, щирі обійми й трохи святкового настрою - те, що ми можемо подарувати дитині, яка росте без тата. Роман Гіренко загинув як Герой три роки тому у війні з росією.
«Ми знаємо, що жоден подарунок не замінить батька. Але можемо бути поруч, підтримувати родину і берегти пам’ять про людину, яка назавжди залишиться частиною нашої поліцейської родини», - сказав Роман Масловський, начальник управління кадрового забезпечення.
"З днем народження, маленька! Нехай у твоєму житті буде багато світла, добрих людей і здійснених мрій", - наголошують поліцейські.
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