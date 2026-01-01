На Волині поліцейські привітали з 8-річчям доньку загиблого колеги

Сьогодні в центрі реінтеграції «Волинь» була особлива подія: сюди завітала сім’я Гіренків, яка має іменинницю –виповнилось 8 років.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подарунки, теплі слова, щирі обійми й трохи святкового настрою - те, що ми можемо подарувати дитині, яка росте без тата.загинув як Герой три роки тому у війні з росією.«Ми знаємо, що жоден подарунок не замінить батька. Але можемо бути поруч, підтримувати родину і берегти пам’ять про людину, яка назавжди залишиться частиною нашої поліцейської родини», - сказав, начальник управління кадрового забезпечення."З днем народження, маленька! Нехай у твоєму житті буде багато світла, добрих людей і здійснених мрій", - наголошують поліцейські.