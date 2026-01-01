На Волині поліцейські привітали з 8-річчям доньку загиблого колеги

На Волині поліцейські привітали з 8-річчям доньку загиблого колеги
Сьогодні в центрі реінтеграції «Волинь» була особлива подія: сюди завітала сім’я Гіренків, яка має іменинницю – Анні виповнилось 8 років.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подарунки, теплі слова, щирі обійми й трохи святкового настрою - те, що ми можемо подарувати дитині, яка росте без тата. Роман Гіренко загинув як Герой три роки тому у війні з росією.

«Ми знаємо, що жоден подарунок не замінить батька. Але можемо бути поруч, підтримувати родину і берегти пам’ять про людину, яка назавжди залишиться частиною нашої поліцейської родини», - сказав Роман Масловський, начальник управління кадрового забезпечення.

"З днем народження, маленька! Нехай у твоєму житті буде багато світла, добрих людей і здійснених мрій", - наголошують поліцейські.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смертельна аварія на Соборності у Луцьку: чи відрахують 19-річного студента з вишу
Сьогодні, 15:32
Росія відхилила пропозицію Туреччини про перемир’я на Чорному морі
Сьогодні, 15:07
На Волині поліцейські привітали з 8-річчям доньку загиблого колеги
Сьогодні, 14:59
У Познані дві жінки напали на чоловіків з України
Сьогодні, 14:04
На Рівненщині та Волині брати-близнюки допомагали «здавати» іспити з водіння
Сьогодні, 13:46
Медіа
відео
1/8