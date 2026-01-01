На Рівненщині та Волині брати-близнюки допомагали «здавати» іспити з водіння

Поки майбутній водій перебував в екзаменаційному класі сервісного центру МВС, його «шпигунська група підтримки» фактично проходила тест разом із ним. Щоправда дистанційно, через приховану відеокамеру та мікронавушник. Промишляли такою схемою ділки відразу у двох областях – Рівненські та Волинській, а оцінювали свої «послуги» у кілька тисяч доларів. Такий нелегальний бізнес-план може обернутися для них сімома роками ув’язнення.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі Управління СБУ в Рівненській області у співпраці з Головним сервісним центром МВС викрили двох братів-близнюків, які налагодили схему незаконного складання теоретичних іспитів на отримання посвідчення водія.Для пошуку «клієнтів» 22-річні фігуранти використовували власне коло знайомств серед мешканців Рівненської області. Тим, хто не був упевнений у своїх знаннях Правил дорожнього руху, пропонували альтернативу навчанню - заплатити від 2000 до 3000 доларів та гарантовано отримати допомогу під час складання теоретичного іспиту.Але замість шпаргалок «клієнт» отримував «підказки» від так званої «групи підтримки». Для цього спільники використовували справжній комплект «шпигунського обладнання».За допомогою прихованої відеокамери, замаскованої під одягом на тілі майбутнього керманича, вони дистанційно отримували зображення екзаменаційного білета. Відео транслювалося на планшет, де спільники переглядали запитання та знаходили правильну відповідь. Після чого повідомляли її «клієнту» через бездротовий мікронавушник.За оперативною інформацією протягом трьох місяців понад 10 осіб скористалися послугами ділків та в такий спосіб спробували скласти теоретичні іспити. Промишляли зловмисники не лише в територіальних сервісних центрах МВС Рівненської області, а й на Волині.Поліцейські задокументували їх незаконну діяльність та затримали в процесуальному порядку. Під час проведення санкціонованих обшуків у фігурантів виявили та вилучили техніку, гроші, чорнові записи та інші докази.Обом близнюками вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 359 (Незаконне придбання та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.