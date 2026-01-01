На Харківщині зупинилося серце військового з Волині

На Харківщині зупинилося серце військового з Волині
У пункті тимчасової дислокації на Харківщині обірвалося життя військовослужбовця Ярослава Абрамовича з Волині.

Про це у фейсбуці повідомила Любмольська міська територіальна громада.

Подія трапилася 11 серпня 2026 року. Перебуваючи у відрядженні в пункті тимчасової дислокації підрозділу в се Червоне Барвінківської міської територіальної громади, що в Ізюмському районі на Харківщині, помер волинянин, солдат Абрамович Ярослав Миколайович, 1968 року народження.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Захисника України та схиляємо голови у глибокій скорботі», - зазначили у міськраді.

Про дату та час прибуття кортежу «На щиті» буде повідомлено додатково.

На Харківщині зупинилося серце військового з Волині

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Теги: загиблі, війна
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