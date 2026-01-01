Російські ракети на Нікополь наводив ухилянт, який утік із навчального центру ЗСУ

Працівники СБУ затримали агента гру рф, який наводивпо Дніпропетровщині.Про це СБУ повідомила у телеграмі.Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисник наводив артилерійські та дронові удари рашистів по Нікополю.За даними слідства, коригувальником виявився завербований ворогом місцевий ухилянт, який втік з навчального центру ЗСУ до складання присяги.Переховуючись за місцем проживання, фігурант почав шукати «легкі» заробітки у Телеграм-каналах. В одній з тематичних груп на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю.За обіцянку «швидких» заробітків агент почав відстежувати пункти базування Сил оборони у прифронтовому місті.Серед пріоритетних «цілей» ворога були запасні командні пункти та бойові позиції української ППО, яка захищає повітряний простір Дніпропетровської області.Задокументовано, як фігурант обходив місцевість, щоб приховано сфотографувати та позначити на гугл-картах об’єкти, які, на його думку, використовували українські захисники.Контррозвідники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його шпигунської активності і затримали на території приватного домоволодіння.Одночасно було проведено заходи для убезпечення пунктів дислокації та маршрутів переміщення українських військ.Під час обшуку в затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на російську воєнну розвідку.Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.