Коригувальник ударів по Черкащині отримав 15 років тюрми

Коригувальник ударів по Черкащині отримав 15 років тюрми
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який коригував ворожі удари по Черкащині.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, якого СБУ викрила у червні 2025 року на коригуванні обстрілів Черкас.

Як встановило розслідування, наведенням російських атак займався завербований ворогом студент місцевого університету. У поле зору рашистів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Після вербування та інструктажу агент почав обходити місцевість і фіксувати для фсб наслідки ударів по обласному центру.

Задокументовано, як зловмисник прибув на місце ворожого «прильоту», сфотографував його та прозвітував куратору з рф. Для контактів з російським спецслужбістом зрадник використовував анонімний чат у популярному месенджері.

Також агент відстежував бойові позиції радіолокаційних станцій Сил оборони, які захищають повітряний простір центрального регіону України.

У разі виявлення української ППО він мав передати фсб відповідні координати для підготовки комбінованих атак по військових об’єктах.

Ще одним його завданням було з’ясувати рівень захисту адмінбудівлі обласного управління Національної поліції.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його шпигунської активності і затримали за місцем проживання.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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